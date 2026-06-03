Benidorm licita por 2,5 millones la reforma integral del CEIP Ausiàs March, mientras el alcalde traslada la culpa del retraso a la falta de respuesta del anterior gobierno autonómico

La reforma integral del CEIP Ausiàs March de Benidorm comienza a ser una realidad con la aprobación del expediente de contratación de las obras, que salen a licitación con un presupuesto base de 2.547.660 euros. La actuación será ejecutada por el Ayuntamiento con financiación del Plan Edificant de la Generalitat Valenciana y permitirá intervenir en prácticamente todas las dependencias e instalaciones de un centro educativo, altamente deteriorado y cuya situación ha sido denunciada por la comunidad educativa durante largos años debido al peligro que entrañan alguna de sus instalaciones, con clases apuntaladas y clausuradas.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha señalado que la aprobación del expediente llega después de que el pleno municipal aprobara el pasado mes de abril la modificación del proyecto, incrementando en cerca de 600.000 euros la inversión inicialmente prevista para incorporar propuestas planteadas por la comunidad educativa. El objetivo es que las obras puedan comenzar el próximo mes de septiembre, una previsión que, según el equipo popular, ha sido consensuada con el centro.

Lo que se reforma

El proyecto contempla actuaciones de refuerzo estructural, mejora de la eficiencia energética, renovación de instalaciones, climatización, accesibilidad y adecuación de espacios comunes. Según ha explicado el Ayuntamiento, la intervención permitirá resolver las deficiencias que presenta el edificio y adaptar sus instalaciones a las necesidades actuales.

Una de las actuaciones más relevantes se centrará en el edificio de Primaria, donde se reforzará todo el forjado para solucionar los problemas estructurales detectados hace más de una década y que obligaron en 2014 a clausurar y apuntalar varias aulas. Además, se mejorará el aislamiento térmico mediante la renovación de fachadas y cubiertas y se sustituirá toda la carpintería exterior, tanto en Primaria como en Infantil.

Climatización

El centro contará también con un nuevo sistema integral de climatización y ventilación frío-calor para garantizar una temperatura adecuada durante todo el año en aulas y espacios comunes. A ello se sumarán medidas para mejorar la accesibilidad universal, como la instalación de ascensores en ambos edificios, la adaptación de aseos y la construcción de nuevas rampas.

Las obras incluirán asimismo la renovación de las instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones, la mejora de los espacios deportivos exteriores, la construcción de una marquesina de conexión entre edificios y la adecuación de diferentes dependencias interiores. También se reformarán el comedor y la cocina y se transformará la antigua vivienda del conserje en una sala multiusos.

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Durante la presentación del proyecto, Toni Pérez ha destacado que esta actuación responde a un compromiso adquirido por el gobierno municipal y ha aludido a que durante años reclamó sin éxito una solución a las deficiencias del centro. El alcalde atribuyó al cambio de etapa en la Generalitat el impulso definitivo a una actuación que, según ha afirmado, permaneció bloqueada durante los anteriores gobiernos autonómicos.