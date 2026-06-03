Deniegan la residencia a un niño británico de l´Alfás al considerar Extranjería insuficientes los recursos económicos de su madre

El próximo 16 de junio, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Alicante celebrará una vista para analizar el caso de un menor británico nacido en España y residente en el país toda su vida, cuya residencia fue denegada por la Oficina de Extranjería de Alicante al considerar insuficientes los medios económicos de su madre. Ambos viven en l´Alfàs del Pi donde el niño está escolarizado y requiere atención especial al estar diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

La progenitora, J.A.M.B. ciudadana británica, reside legalmente en España desde 2019 y es titular de una Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) expedida al amparo del Acuerdo de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea tras el Brexit. Pese a ello, Extranjería rechazó la solicitud presentada para su hijo de siete años de edad y nacido en España al entender que no se cumplían determinados requisitos económicos previstos en la normativa de residencia de ciudadanos comunitarios.

“Aplicación incorrecta”

La familia, representada por el abogado Álvaro Vico, sostiene que la Administración ha aplicado de forma incorrecta esa normativa y que el menor no puede ser tratado como un solicitante ordinario de residencia.

"Lo que estamos discutiendo en este procedimiento no es únicamente una autorización de residencia sino si la Administración puede ignorar un derecho reconocido por el propio Acuerdo de Retirada entre la Unión Europea y el Reino Unido aplicando requisitos que, a nuestro juicio, no resultan exigibles en este caso", explica el letrado.

Según la defensa, el menor deriva su situación jurídica directamente de la de su madre, beneficiaria del Acuerdo de Retirada, por lo que no debería estar sometido a las mismas exigencias económicas previstas para quienes solicitan por primera vez una residencia en régimen comunitario.

"Cuando hablamos de un menor que deriva su situación jurídica de una madre ya protegida por dicho Acuerdo, las resoluciones administrativas deben ser especialmente rigurosas y respetuosas con el Derecho de la Unión Europea", añade Vico.

Tras la negativa inicial, la familia presentó un recurso administrativo que fue desestimado. Ante esa decisión, interpuso un recurso contencioso-administrativo que ya ha sido admitido a trámite por el Juzgado de Instancia de Alicante.

“Sola, ya no se puede hacer más”

Además de la cuestión jurídica, el caso presenta también una dimensión personal. El menor tiene necesidades específicas de apoyo educativo y seguimiento sanitario por su diagnóstico de TEA. La madre ha aportado documentación sobre la estabilidad familiar, la escolarización del niño, su integración social y los recursos de los que dispone para atender sus necesidades.

En este caso se ha derivado una queja ante el Síndic de Greuges para solicitar tratamiento adecuado y revisión individualizada de la patología del niño para que investigue la falta de respuesta de la Administración educativa pese a existir informes médicos y educativos que acreditan necesidades específicas de apoyo.

"No estoy pidiendo un trato especial para mi hijo ni para mí. Solo quiero que se respeten nuestros derechos y que las administraciones escuchen nuestra situación. Durante años he intentado conseguir la ayuda, la información y los apoyos que mi hijo necesita. He hecho todo lo que estaba en mi mano como madre, pero llega un momento en que una persona sola ya no puede hacer más", afirma.

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Para concluir y en lo que se refiere a la desestimación sobre la residencia, el argumento del letrado considera que la resolución administrativa ha aplicado de forma automática y restrictiva requisitos económicos que no resultan exigibles en este supuesto y que no ha valorado adecuadamente la protección reconocida por el Acuerdo de Retirada ni las circunstancias concretas del menor. El caso será visto el próximo 16 de junio en el Tribunal de Instancia de Alicante.