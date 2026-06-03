La Plataforma por la Enseñanza Pública de la Marina Baixa exige diálogo y condena las agresiones a docentes

La Casa de Cultura de l'Alfàs del Pi acogió el pasado lunes 1 una asamblea de la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública de la Marina Baixa, en la que participaron delegados y delegadas de la mayoría de centros educativos de la comarca. En un comunicado de prensa de la plataforma, explican que la reunión “sirvió para analizar la evolución del conflicto educativo que atraviesa la Comunitat Valenciana y para aprobar un manifiesto conjunto en el que se reclama una negociación efectiva con la Conselleria de Educación y se condenan las agresiones sufridas por docentes durante las últimas movilizaciones”.

El encuentro se produjo apenas un día antes de la multitudinaria cadena humana celebrada en Altea, donde cerca de 2.000 personas unieron sus manos a lo largo de 600 metros del paseo marítimo para respaldar la huelga educativa y reivindicar una enseñanza pública de calidad. La asamblea de l'Alfàs supone un nuevo paso en la coordinación comarcal de unas protestas que se extienden por toda la Comunitat Valenciana.

Una voz unitaria desde la Marina Baixa

Los representantes de los centros educativos asistentes a la asamblea de L’Alfàs acordaron suscribir un manifiesto en el que expresan su preocupación por la situación que vive la enseñanza pública valenciana y por la falta de avances en las negociaciones con la administración autonómica.

El documento refleja el sentir de una parte importante de la comunidad educativa, que asegura querer regresar a las aulas para continuar desarrollando su labor docente, pero reclama hacerlo en condiciones que permitan ofrecer una enseñanza de calidad.

Según recoge el manifiesto, los profesionales de la educación consideran que la Conselleria “mantiene una actitud de bloqueo respecto a las reivindicaciones planteadas por el profesorado y denuncian la falta de voluntad para abordar reformas que consideran imprescindibles para mejorar el sistema educativo”.

Asamblea de la Plataforma en defensa de l’ensenyament públic de la Marina Baixa celebrada en L'Alfàs del Pi / INFORMACIÓN

Condena a las agresiones durante las protestas

Uno de los puntos más contundentes del texto aprobado hace referencia a los incidentes registrados durante algunas movilizaciones celebradas en las últimas semanas en València.

En la nota de prensa, la plataforma condena “las agresiones sufridas por docentes que participaban en concentraciones pacíficas en defensa de la educación pública” y reclama respeto para quienes, aseguran, únicamente “están ejerciendo su derecho a reivindicar mejores condiciones para la escuela pública”.

La referencia llega después de la polémica generada por varias actuaciones policiales durante protestas educativas celebradas ante la Conselleria de Educación y que han provocado una amplia reacción dentro del sector. Incluso el Defensor del Pueblo ha solicitado información sobre uno de los incidentes registrados durante una concentración en Valencia.

“Violencia nunca, diálogo siempre” se ha convertido en uno de los lemas centrales asumidos por la plataforma comarcal.

“Queremos una escuela digna y la queremos ya”

El manifiesto aprobado en l'Alfàs insiste en que “el objetivo de las movilizaciones no es la confrontación, sino la apertura de una negociación real que permita alcanzar compromisos concretos y medibles”.

Los participantes alertan del “desgaste acumulado” por los profesionales de la enseñanza tras varias semanas de conflicto y advierten de que numerosos centros educativos “continúan funcionando con recursos que consideran insuficientes para atender adecuadamente al alumnado”.

Según señalaron durante la asamblea, “detrás de cada protesta hay docentes, equipos directivos y personal educativo que sostienen diariamente el funcionamiento de las escuelas e institutos pese a las dificultades existentes”.

La plataforma considera que la situación afecta directamente a la calidad educativa y reclama medidas “que permitan garantizar centros seguros, bien dotados y capaces de ofrecer igualdad de oportunidades a todos los estudiantes”.

Movilizaciones en toda la Comunitat Valenciana

La reunión de l'Alfàs se enmarca en un contexto de intensa actividad reivindicativa en toda la Comunitat Valenciana. Durante las últimas semanas se han sucedido manifestaciones, asambleas docentes, concentraciones y acciones de protesta en numerosos municipios, mientras la huelga educativa continúa sin acuerdo definitivo entre los sindicatos mayoritarios y la Conselleria.

En la Marina Alta, por ejemplo, las asambleas de docentes han intensificado su coordinación para mantener la presión sobre la administración autonómica. Además, plataformas ciudadanas y asociaciones de familias han incrementado su implicación en el conflicto. La Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic ha convocado incluso una “huelga de familias” para el próximo viernes día 5, animando a madres y padres a no llevar a sus hijos a clase como muestra de apoyo al profesorado.

Paralelamente, continúan desarrollándose manifestaciones y concentraciones en distintos municipios valencianos. En Dénia, familias, alumnado y docentes han vuelto a convocar movilizaciones esta misma semana para reclamar mejoras en la enseñanza pública.

La comunidad educativa mantiene la presión

La asamblea celebrada en l'Alfàs del Pi concluyó con el compromiso de seguir trabajando de forma coordinada “entre los distintos centros de la Marina Baixa” y de mantener el respaldo a las reivindicaciones que consideran esenciales para garantizar el futuro de la educación pública.

Mientras el conflicto continúa abierto, docentes, familias y alumnado insisten en trasladar un mensaje que se repite en todas las movilizaciones celebradas durante las últimas semanas: la defensa de la escuela pública debe realizarse desde el respeto, el diálogo y la búsqueda de acuerdos que permitan reforzar un servicio que consideran fundamental para la sociedad.

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Con la cadena humana de Altea todavía muy presente y con nuevas acciones previstas en diferentes localidades valencianas, la comunidad educativa de la Marina Baixa ha querido dejar claro que seguirá movilizada mientras no se produzcan avances significativos en la negociación.