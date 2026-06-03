El pueblo de Alicante que tiene bonito hasta el cementerio: más alto que el castillo y con unas vistas impresionantes

Alicante es mundialmente conocida por su sol, sus playas y sus grandes destinos de costa. Benidorm, Calp, Xàbia, Altea o la propia capital alicantina concentran cada año la atención de miles de visitantes que buscan Mediterráneo, buen tiempo y paisajes marinos. Sin embargo, la provincia no se entiende solo desde la arena y el paseo marítimo. A pocos kilómetros del litoral aparecen pueblos de interiorque conservan un encanto distinto, más tranquilo y ligado a la montaña, la historia y las calles empinadas.

Esos municipios del interior alicantino bien merecen una escapada, incluso para quienes creen conocer la Costa Blanca. En la Marina Baixa, entre sierras, barrancos y miradores naturales, hay localidades que ofrecen otra forma de viajar por Alicante: plazas con fuentes, casas blancas, restos de castillos, rutas senderistas y vistas abiertas hacia el valle y el mar. Uno de esos lugares es Polop de la Marina, un pueblo situado cerca de Benidorm y resguardado por el paisaje del Ponoig, que demuestra que la belleza de Alicante también se encuentra lejos de la primera línea de playa.

Polop de la Marina

Polop tiene una particularidad que llama la atención desde el primer momento: aquí es bonito hasta el cementerio. A priori, un camposanto sería una de las últimas cosas que se le ocurriría visitar a un turista durante una escapada. Sin embargo, en este caso ocurre algo parecido a lo que sucede con otros cementerios famosos de Europa, como el Père-Lachaise de París, algunos camposantos monumentales de Edimburgo o el Cementerio Monumental de Milán, donde la memoria, la arquitectura y el paisaje convierten el lugar en una parada cultural. En Polop, el antiguo cementerio se integra en la parte alta del pueblo, en la zona del castillo, y forma parte de uno de los rincones más singulares de la localidad.

Cementerios como el antiguo de Polop, ya sin uso, el de Guadalest o el de Sella atraen a los visitantes por sus singularidades y el enclave en el que se ubican / David Revenga

Cementerio literario

El conocido como Cementerio Literario está ligado a la figura del escritor Gabriel Miró, que pasó temporadas en Polop y dejó una huella literaria asociada al municipio. Lo más llamativo es su ubicación: el camposanto ocupa un espacio elevado, junto al entorno del antiguo castillo, en un cerro que domina la localidad y ofrece una de las mejores panorámicas de la Marina Baixa.

El castillo es otro de los grandes atractivos de Polop. Aunque hoy se conservan restos y el espacio ha cambiado con el paso del tiempo, su posición explica la importancia estratégica que tuvo durante siglos. El recinto se alza sobre un cerro prácticamente circular y desde allí se controlaban los accesos entre el interior y la costa, una ubicación privilegiada que ahora funciona como balcón natural para el visitante. Además, el castillo ha sido reabierto recientemente como mirador histórico, reforzando su papel como uno de los puntos más fotogénicos del municipio. Subir hasta esta zona permite entender la silueta de Polop, ver el trazado de sus calles y contemplar el paisaje de la comarca desde una perspectiva difícil de encontrar en otros pueblos alicantinos.

Fuente de los chorros

Pero Polop no se agota en su cementerio ni en su castillo. El paseo por el casco antiguo es una de las mejores formas de descubrir el pueblo, con calles estrechas, pendientes, fachadas cuidadas y rincones que mantienen el aire de las localidades tradicionales de la Marina Baixa. Una parada imprescindible es la Plaza de los Chorros, uno de los lugares más reconocibles del municipio, famosa por su fuente de 221 caños. También destaca la Casa Museo Gabriel Miró, ubicada en la Casa del Xorro, que recuerda la relación del escritor con la localidad.

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Entorno natural

El entorno natural completa el atractivo de Polop de la Marina. Su cercanía a la costa permite combinar la visita con otros municipios turísticos, pero su verdadero valor está en el contraste entre mar y montaña. La localidad es un buen punto de partida para rutas senderistas, recorridos por el entorno del Ponoig y escapadas hacia paisajes de interior sin alejarse demasiado de Benidorm o Altea. Esa mezcla de historia, vistas, literatura y naturaleza explica por qué Polop ocupa un lugar propio entre los pueblos con encanto de Alicante.