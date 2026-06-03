La tecnología llega al cementerio de La Vila con visitas guiadas a través de su historia y sus personajes

Sí, el Ayuntamiento de La Vila Joiosa ha decidido promocionar su cementerio como hacen otras ciudades en el resto de Europa con la incorporación de una ruta guiada que dé a conocer el valor histórico del camposanto local. Con ese propósito incluirá tecnología de acceso a la información para acceder a videos multimedia, entre otras disposiciones que convertirán el lugar en punto de encuentro para un turismo diferente del que acapara la fórmula de sol y playa.

Con esta propuesta, el Consistorio abre una nueva ruta guiada por el cementerio histórico del municipio, un modelo que permitirá descubrir la memoria colectiva de la ciudad a través de sus personajes más relevantes, símbolos, tradiciones y episodios que forman parte de su historia.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino “La Vila Joiosa. Diversificación de la oferta y gestión turística sostenible”, financiado por la Unión Europea mediante los fondos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El alcalde, Marcos Zaragoza, ha recordado a tenor de la presentación que el cementerio histórico es mucho más que un lugar de recuerdo para familiares y vecinos. “Es un espacio cargado de valor histórico, artístico y social que queremos acercar tanto a los residentes como a quienes visitan nuestra ciudad”.

Códigos QR y recreaciones

La concejala de Cementerio, Marisa Mingot, ha explicado que la ruta ha sido diseñada como una experiencia inmersiva que combinará las visitas guiadas con herramientas digitales para enriquecer el recorrido. A través de códigos QR distribuidos por distintos puntos del cementerio, los visitantes podrán acceder a audios dramatizados, fotografías históricas, documentos de archivo y recreaciones que ayudarán a interpretar y contextualizar cada enclave.

Por su parte, la concejala de Turismo, Rosa Llorca, ha adelantado que el proyecto busca poner en valor un patrimonio poco conocido y escasamente explotado desde el punto de vista turístico. “Queremos integrar el cementerio histórico en la oferta cultural del destino y ofrecer una visión respetuosa, atractiva y accesible de su relevancia histórica, artística y social”.

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La nueva ruta contribuirá además a diversificar la oferta turística de la localidad más allá del tradicional binomio de sol y playa, incorporando una experiencia cultural singular que podrá disfrutarse durante todo el año. Asimismo, favorecerá la distribución de visitantes hacia nuevos espacios del municipio y fortalecerá el vínculo entre el patrimonio local, los residentes y quienes eligen la ciudad como destino.