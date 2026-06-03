El Gobierno suspende cautelarmente la licitación del transporte en ambulancia de la Comunidad por un recurso interpuesto por Calp

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha acordado la suspensión cautelar de la licitación convocada por la Generalitat Valenciana para adjudicar el servicio de transporte sanitario terrestre urgente y no urgente de la Comunidad Valenciana. La decisión se produce tras la presentación de un recurso por parte del Ayuntamiento de Calp contra los pliegos que regulan el concurso público, que considera insuficiente la dotación del servicio.

Según la resolución del tribunal, la continuación del procedimiento podría ocasionar perjuicios de difícil o imposible reparación mientras se estudia el fondo del recurso. Por este motivo, la tramitación de la licitación queda suspendida hasta que el TACRC adopte una resolución definitiva y determine si procede mantener o levantar la medida cautelar. La suspensión afecta al proceso de adjudicación del contrato en toda la Comunidad Valenciana, aunque no implica la interrupción del servicio de ambulancias que se presta actualmente.

Ambulancias insuficientes

El recurso fue presentado a principios de mayo por el Ayuntamiento de Calp contra el pliego de características técnicas del procedimiento. Tras analizar la documentación, el Consistorio concluyó que la estimación realizada por la Conselleria de Sanidad sobre el número de ambulancias necesarias para cubrir las necesidades asistenciales del municipio resulta insuficiente.

Entre los argumentos expuestos, el Ayuntamiento sostiene que la planificación no tiene en cuenta factores determinantes como la población real de Calp, el importante incremento de habitantes durante los periodos vacacionales, la distancia existente hasta el hospital comarcal de referencia ni los tiempos de desplazamiento que pueden registrarse durante la temporada estival debido al aumento del tráfico.

Contra los criterios de reparto

Asimismo, el recurso cuestiona los criterios utilizados para distribuir los recursos de transporte sanitario entre los distintos municipios y denuncia la falta de justificación de los cálculos empleados para determinar los medios asignados. El Consistorio también apunta a la posible existencia de errores en el presupuesto base de licitación y en el valor estimado del contrato.

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Desde el Ayuntamiento recuerdan que esta reclamación se enmarca en una reivindicación histórica para mejorar la cobertura sanitaria del municipio. En los últimos años, la administración local ha intentado paliar con recursos propios lo que considera una insuficiente dotación de ambulancias por parte de la Generalitat. Con este recurso, el Consistorio busca que se revise la planificación prevista en el nuevo contrato y se incremente el número de vehículos asignados a Calp para garantizar una atención adecuada a la población residente y flotante.