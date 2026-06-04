El PSOE pide una consulta ciudadana para decidir si el futuro Benidorm Open Arena acogerá espectáculos taurinos

La remodelación de la plaza de toros de Benidorm para convertirla en el futuro Benidorm Open Arena ha vuelto a centrar el debate político en el pleno extraordinario celebrado este jueves. Mientras el equipo de gobierno sacó adelante el expediente de contratación del proyecto, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado la celebración de una consulta ciudadana para que sean los vecinos quienes decidan si el nuevo recinto debe albergar espectáculos taurinos.

La portavoz socialista, Cristina Escoda, ha solicitado durante la sesión la necesidad de someter esta cuestión a la opinión de la ciudadanía al considerar que el rediseño del proyecto supone una apuesta por la tauromaquia frente a otros usos culturales y sociales que, a juicio de su grupo, demanda la ciudad.

En un posterior comunicado la portavoz se ha referido a que “este proyecto mira más al pasado que al futuro, por eso vemos más que necesario realizar una consulta para escuchar lo que quiere la ciudadanía", que también critica que el nuevo diseño incluya espacios vinculados a la actividad taurina mientras siguen pendientes infraestructuras culturales como una nueva biblioteca.

La portavoz socialista reprocha al gobierno local haber descartado propuestas planteadas por su formación y por vecinos de la zona, entre ellas el cubrimiento del recinto para minimizar el impacto acústico sobre el entorno residencial. Según señaló en la sesión, la actuación debería priorizar un espacio multifuncional destinado a actividades culturales, juveniles y educativas.

Asimismo, Escoda ha lamentado la desaparición de la biblioteca prevista inicialmente en el primer proyecto y acusa al ejecutivo local de llegar tarde a la ejecución de una actuación que considera necesaria para la ciudad. "Vuelven a dar la espalda a la juventud y a las necesidades culturales de Benidorm.

Quince millones

Frente a estas críticas, la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha defendido en el pleno que el Benidorm Open Arena está concebido como un espacio multifuncional orientado a la cultura y la juventud y que, además, permitirá mejorar la conexión urbana entre los barrios de Els Tolls, Colonia Madrid y la zona centro.

El pleno ha aprobado por mayoría el expediente de contratación de esta actuación, cuyo presupuesto asciende a 15 millones de euros. Del total, 6,4 millones proceden de fondos europeos obtenidos por el Ayuntamiento dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL), mientras que los 8,6 millones restantes serán aportados con recursos municipales distribuidos en varias anualidades. Para este ejercicio, el presupuesto municipal contempla una partida inicial de 2,7 millones de euros.

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Según explicó Caselles, una vez adjudicado el contrato, la empresa adjudicataria dispondrá de tres meses para redactar el proyecto y de 18 meses para ejecutar las obras. La edil también destacó que si en marzo de 2027 se ha completado al menos el 30% de la actuación, Benidorm podrá optar a fondos adicionales procedentes de municipios que no alcancen ese nivel de ejecución.