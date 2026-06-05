Altea aprueba un nuevo modelo de limpieza y recogida de residuos de más de 57 millones de euros hasta 2036

El Ayuntamiento de Altea ha aprobado en su último pleno celebrado el jueves el nuevo modelo de recogida de residuos y limpieza viaria que marcará la prestación de uno de los servicios públicos más importantes del municipio durante la próxima década. La propuesta, impulsada por el equipo de gobierno de Compromís y PSOE, contempla una inversión anual de 5,35 millones de euros y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2036, lo que supone movilizar más de 57 millones de euros a lo largo de su duración.

La aprobación salió adelante con los votos favorables de Compromís y PSOE y el rechazo de PP y Vox, tras un intenso debate plenario en el que se enfrentaron dos visiones sobre el futuro de la gestión de residuos y limpieza en el municipio.

La concejala de Infraestructuras y Escena Urbana, Aurora Serrat, defendió que la iniciativa supone mucho más que una simple renovación administrativa. “No estamos renovando un servicio; estamos cambiando de modelo”, afirmó durante su intervención.

Según explicó, el proyecto pretende adaptar el servicio a una Altea “que ha experimentado importantes cambios en los últimos años debido al incremento de la actividad económica, el crecimiento de la presión turística y el mayor uso de los espacios públicos”.

Más personal, más maquinaria y recogida orgánica

La nueva encomienda a la Empresa Pública de Desarrollo Municipal integra en un único proyecto la recogida de residuos y la limpieza viaria, incluyendo además “la gestión de voluminosos, cartón comercial, mercadillos, playas, paseos marítimos y refuerzos durante periodos de mayor actividad”.

Entre las principales novedades figura “la incorporación de 15 trabajadores más destinados a tareas de limpieza viaria, además de nueva maquinaria, fregadoras, baldeadoras y sistemas tecnológicos para el control y seguimiento de rutas e incidencias”, indicó la edil en la exposición de motivos al tiempo que añadía que el proyecto también contempla “la implantación de la recogida de materia orgánica, la ampliación de la recogida selectiva y la creación de islas completas de contenedores para facilitar la separación de residuos por parte de la ciudadanía.”

Serrat aseguró que otra de las medidas destacadas “es la recogida puerta a puerta para determinados sectores de la hostelería y grandes productores de residuos, especialmente en lo relativo a materia orgánica y cartón”.

Para el equipo de gobierno, estas actuaciones permitirán “reducir la cantidad de residuos que terminan en vertedero y avanzar hacia los objetivos ambientales exigidos por la normativa europea”.

Compromís y PSOE votan en el pleno municipal a favor del nuevo modelo de limpieza viaria y recogida de basura en Altea / Diego Coello Calvo

El PSOE defiende la planificación a largo plazo

Desde el grupo socialista, Jose María Borja respaldó la propuesta argumentando que responde a la necesidad de adaptar el municipio “a los cambios legislativos y a las nuevas exigencias medioambientales”.

El edil recordó que las mejoras en materia de residuos “requieren planificación, inversión y procesos progresivos de implantación, rechazando las críticas sobre una supuesta improvisación del proyecto”. Borja destacó que la propuesta se apoya “en estudios técnicos y económicos elaborados a partir de la evolución de los residuos y de las necesidades detectadas en los últimos años”. Asimismo, defendió que la nueva encomienda “permitirá mejorar la eficiencia de la gestión y avanzar en el cumplimiento de las directivas europeas en materia de reciclaje y sostenibilidad”.

Vox cuestiona la gestión y el aumento del gasto

Las críticas más contundentes llegaron desde Vox, cuyo portavoz centró buena parte de su intervención en cuestionar la tramitación administrativa del expediente y la eficacia del modelo planteado. “Hablan de planificación a diez años cuando no controlan ni el procedimiento administrativo del primer día”, afirmó durante el pleno.

La formación denunció que el expediente tuvo que corregir observaciones formuladas por Intervención y cuestionó que el incremento del gasto “vaya acompañado de mejoras perceptibles para los vecinos”. Vox también criticó la evolución de la tasa de basura, el estado de parte de la flota de vehículos de la empresa pública y reclamó abrir un debate específico sobre el papel de la Empresa Pública de Desarrollo Municipal en la prestación de servicios municipales. “Cada vez se paga más y los problemas continúan”, resumió el portavoz durante su intervención.

La concejala de Infraestructuras, Aurora Serrat, durante su intervención en el pleno defendiendo el nuevo modelo de limpieza viaria en Altea / Diego Coello Calvo

El PP duda de la eficacia del nuevo sistema

Por su parte, el Partido Popular mostró sus reservas respecto a algunas de las medidas contempladas en la nueva planificación, especialmente la recogida puerta a puerta en determinados ámbitos. Francisco Berenguer intervino como portavoz del grupo popular en este punto defendiendo que el problema principal “no reside en la falta de recursos materiales o humanos, sino en la gestión realizada durante los últimos años”.

Berenguer puso en duda que el incremento de medios anunciado vaya a traducirse automáticamente en una mejora efectiva del servicio y consideró que la nueva encomienda “no resuelve las deficiencias que, a nuestro juicio, siguen existiendo en la limpieza del municipio. No creemos que esta encomienda sea suficiente para arreglar los problemas creados por once años de mala gestión”, aseveró durante el debate.

Una de las mayores decisiones de gestión de la legislatura

Más allá de las discrepancias políticas, la aprobación de la nueva encomienda constituye una de las decisiones de gestión más relevantes de la presente legislatura por su alcance económico y por su impacto directo en la vida cotidiana de vecinos, comerciantes y visitantes.

Con la votación favorable de Compromís y PSOE y el rechazo de PP y Vox, el Ayuntamiento inicia ahora la implantación de un modelo que aspira a modernizar el servicio y responder a los retos ambientales y urbanos de la próxima década.

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Este viernes, el alcalde Diego Zaragozí ha señalado a INFORMACIÓN que el proyecto “marcará la hoja de ruta municipal en materia de limpieza y residuos durante los próximos diez años y su éxito dependerá, según coincidieron gobierno y oposición desde perspectivas muy diferentes, de que las mejoras anunciadas acaben reflejándose en las calles de Altea”.