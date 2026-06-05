¿Es Benidorm el Dubái español? El vídeo viral de unos turistas que ha generado una guerra entre detractores y defensores de la ciudad

“Would you believe this is Spain?” (¿Te creerías que esto es España?). La pregunta, publicada en un vídeo viral en Instagram por Anastasia y Dima Dobrosol, ha vuelto a colocar a Benidorm en el centro de una discusión muy reconocible: ¿Es una ciudad fascinante o una pesadilla de cemento? La escena muestra una vista elevada de rascacielos, mar y atardecer. El rótulo elegido por sus autores fue aún más provocador: “Spanish Dubai”, el Dubái español.

La comparación prendió rápido. Algunos usuarios la celebraron con entusiasmo: “Benidorm > Dubai”, “Ya le gustaría a Dubai” o “He vivido en Miami y he vivido en Benidorm. Elegiría Benidorm mil veces”. Otros reaccionaron justo al contrario: “Nadie llama a Benidorm el Dubai español”, “Dubai de Temu”, “jungla de cemento” o “No vayas a Benidorm, se usa como ejemplo mundial de mal desarrollo turístico”.

La propia creadora aclaró después que no esperaba tanta polémica. Según explicó, llamó a Benidorm “Spanish Dubai” porque un amigo le respondió a una historia preguntándole si aquello era Dubai, le sonó bien y decidió usarlo como texto para el vídeo. También pidió más amabilidad en los comentarios y defendió que cada ciudad y cada país tienen su belleza particular.

El plano, según la conversación del propio vídeo, estaría tomado desde el complejo Eagle Tower, en la zona de Finestrat-Benidorm. Y ahí aparece el primer matiz local: muchas personas corrigieron la ubicación, recordando que no todo lo que se ve como “Benidorm” pertenece estrictamente al término municipal. Aun así, la imagen funciona porque conecta con el gran símbolo visual de la ciudad: los rascacielos frente al Mediterráneo.

La Nueva York del Mediterráneo

La comparación con Dubai es discutible, pero no absurda desde el punto de vista visual. Benidorm es una de las ciudades con mayor concentración de edificios altos de Europa y lleva décadas construyendo una identidad vertical muy distinta a la del pueblo costero mediterráneo tradicional. De hecho, durante años se la ha llamado “Beniyork” o la “Nueva York del Mediterráneo”, apodos mucho más asentados que el de Dubái español.

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Lo interesante es que el vídeo ha desatado una discusión más profunda que la simple postal. Para sus defensores, Benidorm es una ciudad viva, cómoda, con buen clima, playa, ocio, precios más accesibles que otros destinos internacionales y una energía difícil de encontrar en otros puntos de la costa. Para sus detractores, representa el exceso: turismo masivo, apartamentos turísticos, urbanismo agresivo, “guirilandia”, pérdida de autenticidad y presión sobre la vivienda.

Esa división explica por qué Benidorm sigue siendo tan poderosa como marca. No deja indiferente. Hay quien la ve como un milagro turístico: una ciudad compacta, vertical, con miles de camas hoteleras y una capacidad enorme para concentrar visitantes sin extenderse de forma infinita por el territorio. Y hay quien la considera el ejemplo perfecto de lo que no debería hacerse con el litoral.

Quizá Benidorm no sea el Dubái español. Ni falta que le hace. Es algo más raro y más propio: una ciudad alicantina convertida en icono mundial del turismo popular, amada y odiada con la misma intensidad. Una mezcla de rascacielos, jubilados, británicos, familias, playa, fiesta, apartamentos, nostalgia y atardeceres que, desde cierta altura, siguen sorprendiendo incluso a quienes creen haberlo visto todo.