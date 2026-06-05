Cuenta atrás para el verano de Les Fonts de l'Algar de Callosa: nuevas barandillas, más seguridad y actuaciones en el Toll Blau refuerzan la experiencia de los turistas

El entorno natural clave de la Marina Baixa y el más visitado, Les Fonts de l'Algar, abre temporada estival con refuerzo de medios humanos y materiales para garantizar una experiencia segura, cómoda y respetuosa con el paisaje. El paraje de Callosa d'en Sarrià, considerado uno de los principales reclamos turísticos de naturaleza de la provincia de Alicante puede llegar a recibir alrededor de 2.000 visitantes diarios durante los meses de mayor afluencia, lo que ha conllevado una minuciosa puesta a punto para recibir a todos ellos.

Con la llegada del verano, el Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià ha activado un dispositivo especial en el paraje que incluye servicios de socorrismo, vigilancia, mantenimiento y atención al visitante. En la actualidad, el enclave cuenta con una plantilla de 20 trabajadores distribuidos en distintas áreas operativas, de los cuales ocho se dedican de forma permanente a labores de conservación y mantenimiento.

El servicio de socorrismo comenzará este mismo fin de semana y se verá reforzado a partir del 15 de junio con la incorporación de más efectivos de vigilancia y seguridad. Además, durante las próximas semanas se incrementarán los recursos destinados al mantenimiento del paraje para hacer frente al aumento de visitantes previsto hasta mediados de septiembre.

Las actuaciones realizadas durante los últimos meses han permitido mejorar la accesibilidad y la seguridad a lo largo del recorrido. Entre ellas destacan la renovación de barandillas, elementos de protección y diversas infraestructuras integradas paisajísticamente en el entorno natural. Estas mejoras continúan la línea de trabajo iniciada por el consistorio durante las campañas turísticas de Semana Santa y verano para reforzar la seguridad del enclave.

Remanso de agua en el paraje emblemático de Callosa d´en Sarrià. / INFORMACIÓN

Saltos desde roca

Uno de los puntos donde se ha actuado de forma específica es el Toll Blau, una de las pozas más emblemáticas de Les Fonts de l'Algar. Situado en la parte alta del recorrido, junto a la cascada de la Caldera, este espacio es el único autorizado para la práctica de saltos desde roca. Las mejoras han incluido el refuerzo de la seguridad, nuevas zonas de sombra y una señalización más visible para fomentar un uso responsable de la instalación.

El concejal de Turismo, Rafael Gregori, ha destacado que el paraje llega al verano "con todo preparado" para recibir a los visitantes en las mejores condiciones, mientras que el alcalde, Andrés Molina, ha subrayado la apuesta municipal por la seguridad y la calidad de la experiencia turística.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que Les Fonts de l'Algar son un paraje natural protegido y apelan a la colaboración ciudadana para preservar uno de los espacios naturales más singulares de la Costa Blanca. Los saltos desde roca únicamente están permitidos en el Toll Blau, mientras que el resto del recorrido mantiene restricciones específicas para proteger tanto a los visitantes como al entorno.

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Ruta de 1,5 kilómetros entre cascadas y pozas

Ubicadas a apenas tres kilómetros del casco urbano de Callosa d'en Sarrià y a unos quince kilómetros de Benidorm, Les Fonts de l'Algar constituyen uno de los enclaves naturales más visitados de la Comunidad Valenciana. El recorrido, de aproximadamente 1,5 kilómetros, discurre junto al cauce del río Algar entre cascadas, manantiales, pozas naturales y antiguos sistemas hidráulicos que forman parte del patrimonio histórico de la comarca. El espacio cuenta además con oficina de información turística, zonas de picnic, áreas de restauración y servicios de primeros auxilios.