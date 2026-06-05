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La reina de ‘Los Pajaritos’ vuelve a emocionar: Benidorm rinde homenaje a María Jesús, la artista que hizo bailar al mundo

El estreno del documental sobre la popular acordeonista repasa una trayectoria de más de medio siglo de éxitos internacionales y su estrecha vinculación con la ciudad

María Jesús, en la presentación del documental sobre su vida y carrera musical.

María Jesús, en la presentación del documental sobre su vida y carrera musical. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

La emoción, los recuerdos y el reconocimiento a una trayectoria irrepetible se recogen en el documental ‘María Jesús y su acordeón’, estrenado este pasado jueves en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm donde seguidores y amigos coparon el espacio en apoyo a una intérprete que ha llevado el sonido del acordeón a sus tops más populares y reconocibles. La producción audiovisual, impulsada por Facilito TV, rinde homenaje a una de las artistas más célebres de la música española, cuya imagen quedó para siempre asociada a éxitos tan universales como ‘Los Pajaritos’, una canción que logró cruzar fronteras y hacer bailar a millones de personas en todo el mundo.

La presentación reunió a numeroso público, representantes institucionales y amigos de la artista, que quisieron acompañarla en una jornada cargada de sentimiento. El documental, dirigido por Eric Doireau y presentado por Susana Gallego, recorre los momentos más destacados de una carrera artística que ha acompañado a varias generaciones de españoles a través de imágenes de archivo, testimonios y material inédito.

Durante el acto, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, destacó el papel de María Jesús como una auténtica embajadora de la ciudad. "Ha llevado el nombre de Benidorm por todo el mundo", señaló el primer edil, quien recordó además la estrecha relación de la artista con el crecimiento de una ciudad que consolidó su proyección turística y cultural durante las décadas de mayor éxito de la acordeonista.

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm se llenó de público para ver el documental y escuchar a la acordeonista.

El Salón de Actos del Ayuntamiento de Benidorm se llenó de público para ver el documental y escuchar a la acordeonista. / INFORMACIÓN

La producción pone el foco en los inicios de María Jesús, su ascenso a la fama nacional e internacional y el fenómeno social que supuso ‘Los Pajaritos’, convertido en uno de los grandes himnos festivos de la música popular española. El documental también rescata episodios menos conocidos de su vida personal y profesional, mostrando los sacrificios, desafíos y momentos de superación que han acompañado una carrera construida a base de talento, perseverancia y cercanía con el público.

María Jesús, unida a Benidorm

Más allá de su éxito musical, el audiovisual refleja la profunda vinculación de María Jesús con Benidorm, ciudad donde desarrolló buena parte de su trayectoria artística y donde se convirtió en una figura muy querida tanto por residentes como por turistas. Su imagen forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones y de una época dorada del entretenimiento en la capital turística de la Costa Blanca.

Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó con el homenaje sorpresa protagonizado por usuarios del Centro Doble Amor y de ASMIBE, quienes entregaron un obsequio a la artista provocando una ovación cargada de emoción. También participaron mediante mensajes grabados diversas personalidades del mundo artístico que quisieron sumarse al reconocimiento.

La producción de Facilito TV, entidad comprometida con la inclusión y la visibilización de las personas con discapacidad intelectual, ha servido además para reivindicar la importancia de conservar la memoria de quienes han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural y emocional de nuestro país.

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Con este documental, Benidorm ha querido devolver parte del cariño recibido durante décadas por una artista que convirtió su acordeón en una seña de identidad y que, con canciones tan populares como ‘Los Pajaritos’, llevó la alegría, el ritmo y el nombre de España a escenarios de medio mundo. Un homenaje merecido para una mujer que sigue ocupando un lugar privilegiado en la historia de la música popular.

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