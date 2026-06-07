Una senderista es evacuada en Polop de la Marina tras torcerse el tobillo

Una senderista de 40 años ha tenido que ser rescatada este domingo en el entorno del monte Ponoig, en Polop de la Marina, después de sufrir una torcedura de tobillo que le impidió continuar la ruta por su propia cuenta.

El aviso se recibió a las 10:38 horas y movilizó al helicóptero de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante y al Grupo Especial de Rescate (GER). La mujer se encontraba a unos 400 metros de distancia de la cima del Ponoig, en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia.

Una vez localizada, los rescatadores descendieron hasta el lugar donde se encontraba la senderista y le colocaron una férula para inmovilizar el tobillo lesionado. Posteriormente, fue trasladada mediante una operación de grúa hasta el helicóptero, desde donde fue evacuada con seguridad.

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La intervención concluyó sobre las 12:45 horas con el traslado de la afectada a la helisuperficie de Finestrat, donde esperaba un equipo sanitario para hacerse cargo de su atención y valoración médica.