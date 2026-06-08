Altea refuerza su compromiso con la inclusión a través de una formación internacional Erasmus+ en Malta

Tres profesionales vinculadas a los ámbitos educativo, social y jurídico de Altea han participado en Malta en el curso internacional de formación “Intercultural Realities: From Understanding to Practice”, una iniciativa enmarcada en el programa Erasmus+ que aborda los retos de la diversidad cultural y la inclusión en las sociedades europeas actuales.

La representación alteana estuvo integrada por Sabrina Sendra, profesora del IES Bellaguarda; Raquel Ruiz, técnica municipal adscrita a la oficina PANGEA (Oficina de Atención a Personas Migradas); y Amparo Díaz, jurista del área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Altea.

El concejal responsable de Proyectos Europeos, Germán Manjón, ha destacado este lunes la relevancia de este tipo de iniciativas para el municipio. “Estos proyectos fomentan el intercambio de conocimiento, el crecimiento profesional y, sobre todo, valores fundamentales de la Unión Europea como la inclusión, la diversidad y la cohesión social”, ha señalado.

Formación para afrontar los desafíos de la diversidad

Manjón ha indicado que antes de desplazarse a Malta, “las participantes mantuvieron una reunión preparatoria conmigo y con la técnica de la Oficina EuroAltea, en la que se profundizó en los contenidos del curso, centrados en la comprensión de las realidades interculturales, los fenómenos migratorios y el desarrollo de herramientas prácticas para favorecer la convivencia en contextos diversos”. Durante la formación “se abordaron cuestiones como los prejuicios y sesgos sociales, el concepto de privilegio, los procesos de integración y la diferencia entre inclusión y asimilación, además de estrategias para favorecer una participación efectiva de las personas migrantes en la vida comunitaria”, ha resaltado.

Grupo del encuentro de ERASMUS+ en Malta a donde ha asistido una delegación de Altea. / Eurodisea

La inclusión como eje central

El edil ha manifestado que uno de los principales debates del encuentro maltés “giró en torno a la necesidad de avanzar hacia modelos inclusivos que reconozcan la diversidad como un valor añadido para la sociedad”. En este sentido, Sabrina Sendra destacó la importancia de trasladar estos conocimientos al ámbito educativo. “Trabajar la inclusión del alumnado migrante no es solo una cuestión académica, sino una responsabilidad social que requiere herramientas, formación y sensibilidad intercultural en las aulas”, afirmó.

Desde la Oficina PANGEA, Raquel Ruiz subrayó la utilidad práctica de esta experiencia para mejorar la atención a las personas migrantes. “Trabajamos diariamente con personas que llegan con realidades muy complejas. Esta formación nos permite ofrecer respuestas más humanas y eficaces, especialmente en el acompañamiento a mujeres migrantes”, explicó.

Por su parte, Amparo Díaz puso el foco en los desafíos legales y sociales asociados a la inclusión. “Es fundamental comprender el marco jurídico, pero también adaptarlo a las nuevas realidades sociales para garantizar el acceso equitativo a los servicios públicos”, indicó.

Intercambio europeo de experiencias

El curso reunió en Malta a participantes procedentes de Egipto, Grecia, Italia, Jordania, Lituania, Palestina, Malta, Polonia y España, generando un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas en torno a la migración y la convivencia intercultural.

A través de metodologías participativas y dinámicas colaborativas, los asistentes trabajaron en el desarrollo de competencias y herramientas aplicables en sus respectivos entornos profesionales.

La técnica de Proyectos Europeos del Ayuntamiento de Altea, Paloma Verdú, destacó el impacto transformador de estas movilidades internacionales. “Erasmus+ aseverando que “no es solo un programa de formación. Es una herramienta que amplía horizontes, fortalece competencias profesionales y conecta a las personas con otras realidades europeas. Apostar por estos proyectos es apostar por un municipio más preparado, abierto y europeo”.

Altea y su apuesta por Europa

Germán Manjón ha explicado que con esta participación, “el Ayuntamiento de Altea reafirma su compromiso con los programas europeos y con la construcción de una sociedad más inclusiva, cohesionada y alineada con los valores de la Unión Europea” y ha añadido que a través de la oficina municipal EuroAltea, “el consistorio impulsa y coordina diferentes iniciativas europeas dirigidas tanto a la administración local como a asociaciones, centros educativos, empresas y ciudadanía, facilitando el acceso a oportunidades de formación, movilidad e intercambio internacional”.

¿Qué es Erasmus+?

Erasmus+ es el programa de la Unión Europea destinado a apoyar la educación, la formación, la juventud y el deporte. En el periodo 2021-2027 cuenta con un presupuesto superior a los 26.000 millones de euros y tiene entre sus principales prioridades la inclusión social, la participación ciudadana, la transición digital y el fortalecimiento de los valores europeos. El programa promueve movilidades internacionales, proyectos de cooperación e intercambios de buenas prácticas entre organizaciones y profesionales de distintos países.

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La participación de Altea en iniciativas como este curso en Malta se enmarca en la estrategia municipal de internacionalización y captación de oportunidades europeas, consolidando al municipio como un referente local en el aprovechamiento de los programas comunitarios para mejorar los servicios públicos y la formación de sus profesionales.