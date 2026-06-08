Benidorm comienza a desplegar una red inteligente para conocer en tiempo real cómo se mueve el turismo
La actuación incluye sensores en aparcamientos, control de aforos y nuevas herramientas digitales para visitantes y empresas
Benidorm ha puesto en marcha uno de los proyectos de transformación digital más importantes desarrollados hasta ahora por la ciudad. La iniciativa, dotada con 3,1 millones de euros procedentes de fondos europeos, permitirá conectar la plataforma tecnológica municipal con la Plataforma Inteligente de Destinos impulsada por el Gobierno de España, creando un sistema capaz de recopilar, analizar y compartir información en tiempo real para mejorar la gestión turística.
La actuación supondrá la creación de una gran plataforma digital que reunirá datos y servicios destinados tanto a los visitantes como a las empresas turísticas y a la propia administración local. El objetivo es ofrecer una gestión más eficiente del destino, mejorar la experiencia de quienes visitan la ciudad y facilitar la toma de decisiones basadas en información actualizada.
Entre las principales novedades destaca la puesta en marcha de un portal único desde el que los turistas podrán acceder a información y servicios personalizados antes, durante y después de su estancia. Paralelamente, el sector turístico dispondrá de herramientas de análisis de datos que permitirán conocer mejor las tendencias de demanda, adaptar la oferta y mejorar su competitividad.
El proyecto también incorpora sistemas avanzados para la gestión de la ciudad. Uno de ellos será un módulo de inteligencia territorial que integrará datos procedentes de distintas fuentes para representar sobre mapas información relacionada con la actividad turística y su impacto en el territorio.
Aparcamientos y aforos
Otra de las actuaciones más visibles será la implantación de un sistema de aparcamientos inteligentes. Mediante sensores y cámaras se conocerá en tiempo real la disponibilidad de plazas reservadas para personas con movilidad reducida y de los aparcamientos disuasorios. Esta información permitirá a los usuarios localizar espacios libres con mayor rapidez y optimizar el uso de estas zonas de estacionamiento.
Asimismo, se desarrollará una herramienta de control de aforos y medición de flujos de personas que permitirá conocer el nivel de ocupación de diferentes espacios de la ciudad. Gracias a estos datos se podrá gestionar mejor la afluencia de visitantes, evitar saturaciones y mejorar tanto la movilidad como la experiencia turística.
Alertas ambientales
La iniciativa incluye además sistemas de seguimiento de recursos hídricos y alertas ambientales para controlar el estado de las masas de agua y vigilar fenómenos como sequías, inundaciones o episodios de temperaturas extremas.
El alcalde, Toni Pérez, ha señalado que este proyecto refuerza el modelo de Benidorm como destino turístico inteligente y permitirá aprovechar los fondos europeos para ofrecer mejores servicios tanto a los visitantes como a los residentes. La actuación se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.
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