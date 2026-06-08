El Club Náutico de Altea celebra 25 años de compromiso ambiental con nuevas jornadas de divulgación y voluntariado

El Club Náutico de Altea conmemorará los próximos 13 y 14 de junio la 25ª edición de sus Jornadas Medioambientales, una iniciativa ya consolidada en el calendario local que combina “educación ambiental, participación ciudadana y acciones directas de conservación del entorno natural de la Bahía de Altea y el Parque Natural de la Serra Gelada”, según han informado este lunes desde el club.

En un comunicado de la entidad, señalan que durante dos jornadas, “se runirá a voluntarios, aficionados al mar y vecinos interesados en la protección del litoral alteano a través de un programa de actividades gratuitas que fomentan el conocimiento, el respeto y el cuidado del medio marino”.

Una travesía para descubrir la historia de la bahía

La programación arrancará el sábado 13 de junio a las 9:00 horas con la tradicional travesía en kayak “La Bahía Imaginada”, una propuesta que partirá desde la Playa Pueblo Mascarat y recorrerá la costa hasta el Morro de Toix. La actividad “contará con la participación del historiador alteano Juan Vicente Martí, encargado de guiar a los asistentes a través de la historia, el patrimonio y las singularidades de este enclave costero”. Además, los participantes podrán realizar la ruta “con su propio kayak o tabla de paddle surf, así como solicitar una de las plazas disponibles en los kayaks de la escuela del club”.

Cartel 25 Jornadas Medioambientales Club Nautico de Altea. / Club Nautico de Altea

Gastronomía mediterránea con mirada sostenible

La jornada del sábado concluirá con una propuesta que une tradición culinaria y conciencia ambiental. Bajo el nombre “Saber Mediterráneo”, el Club Náutico de Altea y el restaurante Bon Vent han diseñado una cena temática que pondrá en valor los productos de proximidad, la cocina tradicional y la estrecha relación entre gastronomía y territorio. Asimismo, durante la velada, “Juan Vicente Martí acompañará a los comensales en un recorrido por la historia de algunas de las recetas más representativas de la cultura culinaria mediterránea, en una experiencia que combina divulgación, innovación y sostenibilidad”.

Sobre la convocatoria culinaria, el club informa que la cena “incluirá además un maridaje con vinos de la bodega Enrique Mendoza y tendrá un precio de 40 euros por persona”.

Por otro lado, el club destaca en su comunicado que la participación en todas las actividades es gratuita, “a excepción de la cena medioambiental del sábado” y añade que al ser las plazas limitadas “se requiere la inscripción previa a través de la página web https://www.cnaltea.com/medioambiente-jornadas”.

Voluntariado para proteger la Serra Gelada

Respecto a la segunda jornada a celebrar el domingo 14 de junio, “habrá una acción de voluntariado ambiental centrada en la limpieza de calas de difícil acceso situadas en el entorno de la Serra Gelada”. Sobre esta actividad, desde el Club Náutico de Altea señalan que a partir de las 9:00 horas, “los participantes partirán desde las instalaciones del club en kayak y embarcaciones neumáticas para retirar residuos acumulados en diferentes puntos del litoral, especialmente en aquellos espacios donde el acceso terrestre resulta complicado”.

Esta iniciativa persigue “reducir el impacto de los residuos sobre los ecosistemas costeros y contribuir a la conservación de uno de los espacios naturales más emblemáticos de la comarca”, indica la organización al tiempo que anuncia que como cierre de la jornada, “los voluntarios compartirán un aperitivo de clausura previsto para las 13:00 horas”.

Veinticinco años impulsando la conservación marina

Las Jornadas Medioambientales forman parte de una amplia trayectoria del Club Náutico de Altea en materia de sostenibilidad y protección del entorno marino. A lo largo de las últimas décadas, la entidad ha desarrollado numerosas iniciativas destinadas a sensibilizar sobre la conservación de los ecosistemas costeros y fomentar buenas prácticas entre navegantes, deportistas y ciudadanos.

Entre sus actuaciones destacan la organización periódica de campañas de limpieza de fondos marinos y litoral, programas de educación ambiental dirigidos a escolares y jóvenes deportistas, acciones de divulgación sobre la biodiversidad de la Bahía de Altea y la Serra Gelada, así como la colaboración con administraciones públicas, centros educativos, universidades y organizaciones conservacionistas.

Además, el club ha promovido medidas para reducir el impacto ambiental de la actividad náutica mediante la gestión responsable de residuos, el fomento de prácticas de navegación sostenible y la mejora continua de sus instalaciones para hacerlas más eficientes y respetuosas con el entorno.

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Joaquim Such, gerente del club, ha señalado este lunes que la celebración de estas 25 Jornadas Medioambientales “reafirma el compromiso del Club Náutico de Altea con la protección del mar Mediterráneo y con la construcción de una cultura ambiental basada en la participación ciudadana, el conocimiento y la responsabilidad compartida”.