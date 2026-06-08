La comunidad educativa convoca una manifestación comarcal en Benidorm y reclama la mediación de Hosbec ante la Conselleria

La comunidad educativa de la Marina Baixa volverá a salir a la calle este martes, 9 de junio, para reclamar mejoras en la enseñanza pública valenciana y exigir que la Conselleria de Educación atienda las reivindicaciones planteadas por docentes, familias y organizaciones educativas. Como elemento distintivo pedirá la implicación de la patronal hotelera Hosbec para que medie en las peticiones al tener un papel relevante ante el Consell, según criterio apuntado por la organización que recorrerá las principales calles de la ciudad incluyendo el marco de las playas.

La concentración se iniciará a las 9:30 horas en el CEIP Miguel Hernández de Benidorm y la manifestación partirá a las 10:00 horas para recorrer algunas de las principales zonas comerciales y turísticas de la ciudad hasta llegar a la playa, en una acción con la que los organizadores pretenden dar visibilidad a un conflicto que, aseguran, afecta al conjunto de la sociedad.

Las familias también apoyan

La convocatoria corre a cargo de la Plataforma en defensa de l'Ensenyament Públic de la Marina Baixa, formada por familias, AMPAS, sindicatos, profesorado y personas no afiliadas. Desde la organización insisten en subrayar el carácter transversal del movimiento y rechazan la imagen de enfrentamiento entre docentes y familias que, según denuncian, ha intentado trasladar la Conselleria de Educación.

"Las familias también defienden la escuela pública", señalan desde la plataforma, que destaca la unidad existente entre los distintos sectores de la comunidad educativa en la defensa de una educación pública de calidad.

La manifestación tendrá carácter comarcal y está abierta a la participación de centros educativos y colectivos de toda la Marina Baixa. Al término del recorrido se leerá un manifiesto que posteriormente será entregado al alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, con el objetivo de que traslade al Consell las demandas y preocupaciones expresadas durante los últimos meses por la comunidad educativa.

Asimismo, una copia del documento será remitida a Hosbec. Los convocantes solicitan la intervención y mediación de la patronal hotelera y turística valenciana, a la que atribuyen una importante capacidad de interlocución con el actual Gobierno autonómico. La plataforma considera que la inversión en educación pública constituye una de las herramientas más eficaces para generar bienestar social y desarrollo económico, por lo que pide a la entidad que respalde sus reivindicaciones.

Protestas en lugares turísticos

Precisamente la plataforma recuerda que tras cuatro semanas de huelga educativa los profesores han perdido masa salarial y no podrán irse de vacaciones lo que les sitúa en un escenario de continuación de protestas en los lugares más emblemáticos asociados con la llegada de turistas, “para mostrar nuestro hartazgo y exigir que se aprueben las mejoras que necesita la enseñanza pública valenciana”, indican.

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La plataforma, que tiene ya 16 años de antigüedad y ha sido muy dinámica en otros procesos reivindicativos en el pasado, hace un llamamiento a las comunidades educativas de todas las comarcas, al conjunto de los servicios públicos y a la ciudadanía para sumarse a una movilización que consideran clave para garantizar el futuro de la educación pública. “La marea educativa que se ha generado tiene motivos profundos y muestra un compromiso firme, profesional y vocacional con la defensa de la enseñanza pública valenciana; seguiremos luchando hasta hacernos escuchar”, expresan en una nota de prensa.