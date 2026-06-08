Miguel Rellán recibirá el Faro de Plata en un Festival de l’Alfàs que reivindica hoy el cine como motor turístico en Casa Mediterráneo

El actor Miguel Rellán será uno de los grandes protagonistas de la 38.ª edición del Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi. El anuncio lo ha realizado este lunes el director del certamen, Luis Larrodera, durante la jornada ‘Los Festivales como motor turístico’, celebrada en Casa Mediterráneo, en Alicante, dentro de la programación de L’Alfàs 2026 Año Cultural.

Rellán recibirá uno de los tres Faros de Plata que entregará este año el festival. El popular intérprete cuenta con una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, siendo especialmente recordado por personajes como Félix, "el Bacterio", en la serie Compañeros, además de su participación en títulos ya convertidos en clásicos del cine español como Amanece, que no es poco.

El anuncio ha servido además para poner en valor el papel que desempeñan los festivales cinematográficos más allá de la gran pantalla. Larrodera compartió mesa redonda con Alejandro Cano, director del Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, y Vicente Seva, director del Festival de Cine de Alicante, en un encuentro centrado en la capacidad de estos eventos para generar actividad económica, atraer visitantes y reforzar la imagen de los destinos que los acogen.

La idea fue respaldada por representantes institucionales presentes en la jornada. El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, recordó el peso que tiene el sector turístico en la economía valenciana, mientras que el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, destacó la larga trayectoria del certamen alfasino, al que definió como uno de los festivales con mayor proyección turística.

Tiempos de azúcar y el Faro de l´Albir

Durante su intervención, Pérez recordó además que este año se cumplen 25 años del rodaje de Tiempos de azúcar, la película dirigida por el cineasta alfasino Juan Luis Iborra, quien estuvo al frente del festival durante tres décadas. Una producción que contribuyó a dar visibilidad a espacios emblemáticos del municipio como el Faro de l’Albir y su conocida ruta senderista.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, fue el encargado de inaugurar la jornada y destacó la importancia que ha tenido el festival en la proyección exterior del municipio desde su creación. Según explicó, durante casi cuarenta años el certamen ha ayudado a situar a l’Alfàs como un destino vinculado a la cultura, generando actividad económica y atrayendo visitantes cada verano.

Los responsables de los festivales de Alicante y Elche coincidieron también en señalar que existe un auténtico turismo ligado a estos eventos culturales. Seva definió los certámenes como un "imán" para visitantes, mientras que Cano puso el acento en la personalidad propia que cada festival ha construido con el paso de los años.

Noticias relacionadas

Con 38 ediciones a sus espaldas y cerca de cuatro décadas de historia, el Festival de Cine y Cortometrajes de l’Alfàs del Pi sigue consolidado como uno de los más veteranos de la Comunidad Valenciana.