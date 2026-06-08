El nuevo acceso al Hospital de La Vila reduce en más de cuatro kilómetros los desplazamientos desde el sur de la comarca de la Marina Baixa

El nuevo acceso directo al Hospital Marina Baixa desde la N-332 ya está plenamente operativo y permite acortar en 4,4 kilómetros los desplazamientos de los usuarios que llegan desde el sur de la comarca. La actuación, ejecutada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con una inversión cercana a los 3,1 millones de euros, ha sido visitada este lunes por el subdelegado del Gobierno en Alicante, Manuel Pineda.

La intervención ha consistido en la construcción de un semienlace en la N-332, con nuevos ramales de entrada y salida al centro hospitalario y dos glorietas situadas a ambos lados de la carretera. El objetivo ha sido mejorar la accesibilidad a uno de los principales equipamientos sanitarios de la Marina Baixa y resolver las dificultades de conexión que existían hasta ahora para los vehículos procedentes del sur.

Durante la visita, Pineda destacó que la infraestructura responde a una reivindicación histórica de la comarca y permitirá que miles de usuarios accedan al hospital de una forma más rápida y segura. Asimismo, señaló que la actuación ha sido diseñada teniendo en cuenta tanto la ampliación que actualmente se ejecuta en el Hospital Marina Baixa, que incrementará de forma significativa su capacidad asistencial, como las futuras necesidades de movilidad de la zona.

El acceso de la N-332 al Hospital Marina Baixa que ha ejecutado el Ministerio de Transportes. / INFORMACIÓN

Las obras también han incluido la prolongación de la sección urbana existente en el vial de acceso al hospital, incorporando nuevas aceras y un itinerario ciclopeatonal que conecta directamente con el complejo sanitario. De esta manera, se facilita el acceso tanto a peatones como a ciclistas.

Además, se han repuesto y adaptado varios caminos de servicio afectados por la actuación, mejorando la conexión con el Camí de l'Almiserà y con el apeadero del TRAM. Estas actuaciones complementarias permiten reforzar la movilidad en el entorno y favorecer una mejor integración de los distintos modos de transporte.

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Más allá del acceso al hospital, la nueva infraestructura crea un enlace intermedio entre los nudos de La Vila Joiosa centro y Benidorm sur, separados por más de seis kilómetros, lo que contribuye a mejorar la conectividad viaria de toda la comarca y a reforzar la seguridad en uno de los tramos con mayor intensidad de tráfico de la N-332.