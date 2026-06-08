La sombrilla que dejé para ti en la playa de Benidorm conquista Europa

Una sombrilla olvidada en la playa, un flotador que ya no cabe en la maleta o una colchoneta que ha cumplido su misión vacacional pueden parecer objetos sin demasiada importancia. Sin embargo, en Benidorm se han convertido en una herramienta para reducir residuos y promover la economía circular hasta el punto de llamar la atención de Europa. La ciudad ha sido reconocida como ejemplo de buenas prácticas en materia de gestión de residuos municipales dentro del informe 2020-2025 del Green City Accord (GCA).

La iniciativa, impulsada por la Comisión Europea, reúne a alcaldes y responsables locales comprometidos con la construcción de ciudades más limpias, saludables y sostenibles.

El reconocimiento llega gracias al proyecto de Puntos de Reutilización de Artículos de Playa, una acción puesta en marcha en junio de 2024 y que volverá a funcionar este verano. El sistema es tan sencillo como efectivo: los usuarios pueden depositar artículos de playa que ya no necesiten para que otras personas los recojan y los reutilicen gratuitamente.

Flotadores, cubos y hamacas

Entre los objetos que pueden tener una segunda vida se encuentran sombrillas, hamacas, colchonetas, flotadores, cubos y otros elementos habituales durante las vacaciones. Con ello se evita que muchos de estos productos terminen abandonados o convertidos en residuos al finalizar la estancia de los visitantes.

La concejal de Medio Ambiente, Mónica Gómez, ha señalado que el objetivo de esta actuación es reducir la generación de residuos y minimizar la huella ambiental asociada al turismo mediante la aplicación de los principios de la economía circular en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad: sus playas.

No es casualidad que el proyecto se desarrolle precisamente allí. Cada verano, centenares de miles de personas disfrutan del litoral benidormense, una enorme concentración de usuarios que multiplica el impacto potencial de cualquier medida relacionada con la sostenibilidad.

Las tres R

Además, aquellos artículos que no se encuentran en condiciones adecuadas para ser reutilizados son retirados y gestionados por la empresa concesionaria para su correcto tratamiento. De este modo, la iniciativa combina los tres pilares clásicos de la gestión ambiental: reducir, reutilizar y reciclar.

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El Green City Accord promueve precisamente este tipo de actuaciones encaminadas a mejorar la gestión de los residuos urbanos, disminuir su llegada a los vertederos y fomentar el aprovechamiento de recursos. Que Benidorm aparezca entre los ejemplos destacados por la Comisión Europea supone un espaldarazo a una medida tan simple como efectiva con la demostración de que, muchas veces, la mejor forma de combatir los residuos es darles una segunda oportunidad antes de que se conviertan en basura.