La Vila extiende 33 desfibriladores por el término municipal y avanza hacia una red de atención cardíaca inmediata

La Vila Joiosa da un impulso a la preparación en materia de prevención y respuesta ante emergencias sanitarias con la puesta en marcha de una red de 33 desfibriladores externos semiautomáticos (DESA), integrada por 28 equipos instalados en espacios públicos y otros cinco dispositivos portátiles distribuidos en vehículos de la Policía Local y Protección Civil. Con el objetivo de “salvar vidas”, el Consistorio avanza en esta disposición y en los correspondientes cursos a funcionarios y ciudadanos para poder y saber manejarlos con precisión en momentos tan vitales.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Sanidad, convierte al municipio en una ciudad cardioprotegida y se completa con la creación de un mapa, tanto en formato físico como digital, que permitirá localizar de forma rápida todos los puntos donde se encuentran estos aparatos.

El alcalde, Marcos Zaragoza, y la concejala de Sanidad, Maite Sánchez, han presentado el proyecto en el centro social Llar del Pensionista junto al edil de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría. Durante el acto han precisado que el objetivo es reducir al máximo el tiempo de respuesta ante una parada cardiorrespiratoria, una circunstancia en la que los primeros minutos resultan decisivos para aumentar las posibilidades de supervivencia.

Mapa de situación

Los desfibriladores se han instalado en colegios, instalaciones deportivas, edificios municipales, centros culturales y sociales, además de otros espacios de gran afluencia. Entre ellos figuran la Biblioteca Cristóbal Zaragoza, el Teatre Auditori, Vilamuseu, la Piscina Cubierta El Pantà, la Ciudad Deportiva José Lloret “Calsita”, la Residencia Santa Marta o la extensión administrativa de La Cala.

El proyecto no se limita a la instalación de los equipos. Paralelamente, el Ayuntamiento ha iniciado un programa formativo dirigido a los trabajadores municipales para que puedan actuar con rapidez y seguridad en caso de emergencia. Estas sesiones ya se han desarrollado también en la Residencia Santa Marta y en el Centro Ocupacional Les Talaies.

Además, la formación se abrirá ahora al conjunto de la ciudadanía mediante cursos gratuitos que se celebrarán en el centro social Llar del Pensionista los días 10 y 19 de junio. La capacitación corre a cargo de Ambulancias Costa Blanca, empresa adjudicataria del servicio sanitario.

Salvar vidas

La concejala Maite Sánchez ha explicado que el mapa de desfibriladores estará disponible en la oficina de turismo, en dependencias municipales y próximamente en la página web del Ayuntamiento. Asimismo, animó a empresas, comunidades y entidades que dispongan de desfibriladores en espacios privados a sumarse a la iniciativa para ampliar la red y mejorar la cobertura en todo el término municipal.

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El alcalde recordó además la reciente actuación de dos agentes de la Policía Local que lograron salvar la vida de un hombre de 56 años utilizando uno de los desfibriladores instalados en los vehículos policiales, un ejemplo práctico de la utilidad de estos dispositivos y de la importancia de contar con personal formado para utilizarlos.