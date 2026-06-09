Altea estrena las jornadas gastronómicas “Altea Delicatessen” para reivindicar la alta cocina local

Una nueva cita gastronómica para poner en valor la cocina alteana. Altea sumará este mes de junio un nuevo atractivo a su consolidada oferta gastronómica con la celebración de las I Jornadas Gastronómicas Altea Delicatessen, una propuesta que reunirá del 19 al 28 de junio a algunos de los restaurantes más destacados del municipio con el objetivo de mostrar una cocina de autor basada en la creatividad, la calidad y el producto local.

La iniciativa, presentada este martes en la terraza del restaurante Tío Ennio, nace de la colaboración entre la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea (AHEA) y la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Altea, y contará con la participación de los establecimientos Tío Ennio, Bon Vent, Xe Que Bo, Noa Lounge & Gourmet, Product-O, Xef Pirata, Talaia, Espai Mediterani y Casa Vital.

Durante el acto, el concejal de Comercio, José María Borja, ha destacado que estas jornadas “vienen justamente para dar a conocer una cocina de autor más elaborada, más delicada, y por supuesto otra forma de disfrutar de nuestro entorno, de nuestra cocina, de nuestra gastronomía, y del producto local maravilloso que tenemos en Altea de mar y de tierra”.

Borja ha subrayado que las jornadas “también representan el broche al éxito que está logrando la gastronomía alteana en los últimos años” y ha puesto en valor el trabajo conjunto de restauradores, chefs y la asociación hostelera para situar a Altea como “un referente culinario”.

La gastronomía alteana, en un momento de reconocimiento

Borja ha recordado que recientemente “cuatro restaurantes en Altea han recibido el reconocimiento de la guía Repsol con un Sol y uno de ellos cuenta además con reconocimiento de la Guía Michelin, circunstancias que están contribuyendo a proyectar la imagen gastronómica de Altea más allá del ámbito comarcal”.

Las Jornadas Delicatessen pretenden, precisamente, “mostrar una vertiente más elaborada y sofisticada de la cocina local, a través de menús diseñados específicamente para la ocasión por los chefs participantes. Entre ellos figuran profesionales como Pablo Maravilla, Fran Domínguez, Freddy Blanco, Nelo Martínez Redolat, Estela Ivars, Ane Tejedor, Pau García o Kiko Jiménez, entre otros”, ha indicado el edil.

Organizadores y algunos representantes de los restaurantes participantes en las I Jornadas Gastronómicas Altea Delicatessen. / Gabinete de prensa Ayuntamiento de Altea

El papel de AHEA en la promoción del sector

Por su parte, Juan Abril, presidente de la Asociación de Hosteleros y Empresarios de Altea (AHEA) ha afirmado que la asociación “se ha consolidado en los últimos años como una de las entidades más activas en la promoción turística y gastronómica del municipio” y ha añadido que la organización “agrupa a numerosos establecimientos hosteleros de la localidad” además de trabajar “de forma coordinada con el Ayuntamiento para desarrollar campañas, eventos y jornadas temáticas que contribuyan a dinamizar la economía local y atraer visitantes durante todo el año”.

Entre las iniciativas impulsadas por AHEA destacan diferentes jornadas gastronómicas estacionales, campañas de promoción del producto local y acciones destinadas a reforzar la imagen de Altea como destino gastronómico de calidad.

Juan Abril ha destacado durante la presentación de las I Jornadas Gastronómicas Altea Delicatessen que este nuevo evento “supone un paso más en la estrategia de posicionamiento gastronómico de la localidad. Es la primera vez que se celebra en Altea un evento de estas características, con un perfil especialmente selecto y experiencial”, ha aseverado.

Asimismo, ha adelantado que la asociación “trabaja ya en nuevos proyectos que se darán a conocer próximamente y que buscan seguir elevando el prestigio de la oferta hostelera alteana”.

Una experiencia gastronómica pensada para el visitante

Por otro lado, el coordinador de las jornadas, Mario Ayús, ha explicado que la iniciativa nace “con la intención de atraer a visitantes interesados en disfrutar de una experiencia gastronómica completa, en la que se combinen cocina, paisaje y ambiente”. Según ha detallado, cada uno de los menús “ha sido diseñado minuciosamente por los chefs participantes para reflejar la esencia de Altea y reforzar la identidad culinaria del destino” y ha explicado que los menús “podrán consultarse a través de las redes sociales de los establecimientos participantes, los canales municipales y la propia asociación hostelera”.

Ayús ha insistido además en la importancia de realizar reserva previa, ya que se trata de propuestas gastronómicas “especialmente elaboradas que requieren planificación y previsión por parte de los equipos de cocina”.

Sorteos y premios para los comensales

Como ocurre en otras campañas gastronómicas organizadas por la AHEA y la Concejalía de Comercio, los clientes que participen en las jornadas podrán optar a diversos regalos aportados por empresas colaboradoras. Juan Abril ha indicado que los comensales entrarán en el sorteo de los regalos cuando al acabar la experiencia entren a través de un código QR que tendrá cada local para acceder como consumidor del menú”. Al respecto, Mario Ayús ha detallado los regalos que se repartirán, “consistentes en un jamón, gentileza de Dispebi; una botella de aceite gourmet del Morer, gentileza de Meritón Jardín; un menú para dos personas, gentileza de Tío Ennio, y una caja de vino, gentileza de Bodegas Codis Belgan”.

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Por último, Juan Abril ha manifestado que desde la organización “se invita tanto a vecinos como a visitantes y residentes de toda la comarca a descubrir esta nueva propuesta que aspira a convertirse en una cita fija dentro del calendario gastronómico de Altea y a seguir reforzando la posición del municipio como uno de los destinos culinarios más destacados de la Costa Blanca”.