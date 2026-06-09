Benidorm plantea sanciones de hasta 50.000 euros por irregularidades en viviendas turísticas

Las inspecciones realizadas por el Ayuntamiento de Benidorm sobre viviendas de uso turístico han detectado nueve casos que presuntamente incumplen la normativa vigente, de los que cuatro han derivado ya en expedientes con propuesta de sanción que podrían alcanzar los 50.000 euros para cada una de ellas. Los procedimientos, no obstante, continúan en tramitación y todavía no son definitivos. Benidorm cuenta con 5.651 viviendas de uso turístico inscritas en el registro autonómico.

Desde que el Ayuntamiento asumió las competencias de inspección y control, las actuaciones realizadas sobre unas 140 viviendas han derivado en nueve incumplimientos detectados y cuatro expedientes con propuesta de sanción que podrían alcanzar los 50.000 euros, según información aportada por el Consistorio.

Los datos, actualizados a 31 de marzo de 2026, permiten realizar un primer balance de la actividad desarrollada desde que la Administración local asumió las competencias de inspección y sanción en esta materia a través del convenio suscrito con la Generalitat Valenciana.

70 denuncias

Desde la puesta en marcha de este sistema de control, el Ayuntamiento ha recibido 69 denuncias que han dado lugar a actuaciones sobre alrededor de 140 viviendas de uso turístico. Sin embargo, desde los servicios municipales se subraya que la existencia de una denuncia no implica necesariamente que exista una infracción.

De hecho, más del 70% de las viviendas inspeccionadas han sido comprobadas y cumplen con la normativa vigente. Otras continúan todavía en proceso de revisión y tramitación administrativa, mientras que únicamente nueve han presentado irregularidades durante las actuaciones realizadas por los inspectores.

De esos nueve expedientes, cuatro han avanzado hasta la fase de propuesta de sanción, mientras que los cinco restantes se encuentran en distintos momentos del procedimiento administrativo, ya sea mediante la presentación de alegaciones o la aportación de documentación por parte de los titulares de los inmuebles. Por ello, las sanciones planteadas no son todavía firmes y tanto las cuantías como la resolución final pueden variar en función de la evolución de cada expediente.

El balance cobra relevancia en una ciudad que cuenta actualmente con 5.651 viviendas inscritas en el registro de Turisme de la Comunidad Valenciana. Se trata de aquellos inmuebles que se ofertan para estancias de diez días o menos y que, por tanto, están sujetos a la regulación turística autonómica.

Según explican desde la Conselleria de Turismo, los alquileres de once días o más dejan de considerarse viviendas de uso turístico y pasan a regirse por la normativa estatal, especialmente por la Ley de Propiedad Horizontal y otras disposiciones dependientes del Gobierno de España.

Inspectores de Comercio y policías

La actividad de control desarrollada por Benidorm se apoya en un equipo formado por inspectores municipales, efectivos de la Policía Local y personal administrativo encargado de la tramitación de los expedientes. Los responsables tienen acceso a la plataforma habilitada por la Generalitat, desde donde reciben las denuncias y comunicaciones para su análisis y posterior comprobación.

Muchas de estas actuaciones tienen su origen en denuncias presentadas por comunidades de propietarios que buscan garantizar el cumplimiento de las limitaciones o prohibiciones recogidas en sus estatutos respecto a la actividad turística en determinados edificios. Tras recibir la comunicación, los servicios municipales contrastan la información disponible y realizan visitas e investigaciones para verificar la situación de cada inmueble.

Según ha explicado el concejal de Comercio, Javier Jordá, muchas de las actuaciones tienen su origen en denuncias anónimas, habitualmente relacionadas con molestias o problemas de convivencia. A partir de ese aviso, los agentes comprueban la situación del inmueble y verifican aspectos como el tipo de contrato existente o si la actividad desarrollada se ajusta a la normativa turística. Cuando se detectan indicios de incumplimiento, se inicia el correspondiente expediente de inspección que puede derivar, posteriormente, en una propuesta de sanción.

Noticias relacionadas

El balance presentado corresponde a los datos acumulados hasta el 31 de marzo de 2026, un total de 10 meses. Ayuntamiento y Conselleria de Turismo prevén actualizar las cifras el próximo 30 de junio, cuando se incorporen los datos del segundo trimestre del año y se ofrezca una fotografía más completa de la actividad inspectora desarrollada en la ciudad.