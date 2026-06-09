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Bombai, David Otero y LOS40 inauguran el verano musical de Benidorm en el estreno de SkyFest

El nuevo recinto abrirá sus puertas el 28 de junio con un festival solidario de entrada gratuita que reunirá a una decena de artistas

David Otero, una de las propuestas musicales para el próximo 28 de junio.

David Otero, una de las propuestas musicales para el próximo 28 de junio. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Benidorm dará la bienvenida a un nuevo espacio para los grandes eventos musicales con la celebración del SkyFest Opening, el festival solidario que servirá de puesta de largo del recinto SkyFest Benidorm. La cita tendrá lugar el próximo 28 de junio, a partir de las 18.00 horas, en la Ciudad Deportiva Guillermo Amor, con entrada gratuita para el público.

La inauguración contará con un cartel encabezado por Bombai y David Otero. La banda valenciana aportará su característico sonido mediterráneo, marcado por canciones optimistas y una estrecha conexión con el público estival, mientras que David Otero pondrá sobre el escenario algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria, tanto en solitario como de su etapa en El Canto del Loco.

Actuaciones

El festival reunirá además a algunos de los nombres emergentes más destacados del panorama musical actual. Paula Koops, Adexe & Nau, Kuve, Mayo, Denna, Malva, Carlos Marco, Javi Crespo, Guille Toledano y Kenneth completan una programación dirigida a públicos de distintas edades. La música continuará con la sesión del DJ Aitor Belda.

Uno de los grandes atractivos de la jornada será la participación de Tony Aguilar, una de las voces más reconocidas de la radio musical española, que ejercerá como maestro de ceremonias y llevará por primera vez a Benidorm el formato LOS40 Playa Pop.

Los valencianos Bombai interpretarán sus temas dinámicos y veraniegos.

Los valencianos Bombai interpretarán sus temas dinámicos y veraniegos. / INFORMACIÓN

Beneficiarios

Aunque la entrada general será gratuita, el público podrá adquirir localidades Front Stage, más privilegiadas, por cinco euros. La recaudación de estas entradas se destinará íntegramente a la Comisión de Fiestas Mayores Patronales de Benidorm 2026, la asociación Anémona Marina Baixa y el Centro Doble Amor.

Durante la presentación, el CEO de SkyFest Benidorm, Alex Fratini, ha destacado que este evento refleja la voluntad del recinto de implicarse en la ciudad y ha adelantado que el proyecto ya trabaja en futuras programaciones, con artistas confirmados para 2027. Por su parte, el concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha respaldado que la apertura de SkyFest supone la llegada de una infraestructura que contribuirá a reforzar la oferta de ocio y entretenimiento de Benidorm, destacando además el carácter solidario de su estreno.

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La elección de un formato abierto, gratuito y con un marcado carácter solidario busca convertir esta primera edición en una auténtica fiesta popular. La organización espera reunir a miles de asistentes en una jornada que combinará música en directo, ambiente festivo y apoyo a entidades sociales de la comarca, reforzando además la actividad económica y turística durante el inicio de la temporada estival.

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