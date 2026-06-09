Josep Maria Balbastre gana el XL Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis de La Vila con el relato ‘El franctirador’

El escritor valenciano Josep Maria Balbastre, natural de Vallada, se ha alzado con el primer premio de la XL edición del Premi de Narrativa en Valencià Felipe Ramis, convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de La Vila Joiosa. El jurado ha elegido su relato El franctirador como la mejor obra presentada a esta edición, consolidando así una trayectoria literaria que suma un nuevo reconocimiento.

Además, el certamen ha concedido el accésit a la autora de Xàbia Francesca Gil Puigcerver por su obra Els fils invisibles. El premio principal está dotado con 2.000 euros, mientras que el accésit cuenta con una cuantía de 500 euros.

Entrega de premios

La entrega de galardones tendrá lugar el próximo viernes 12 de junio, a las 20:00 horas, en el jardín de Doña Concha de la finca de la Barbera dels Aragonés. La ceremonia estará acompañada por una propuesta cultural que combinará literatura y música, ampliando el alcance de una cita ya muy presente en el calendario cultural de la comarca.

Tras la entrega de premios, el cantautor valenciano Andreu Valor ofrecerá un concierto en el mismo escenario, donde presentará al público su último trabajo discográfico, Els camins que elegim. De esta manera, la jornada se convertirá en un encuentro en defensa de la creación artística en valenciano, tanto en el ámbito literario como musical.

La concejala de Cultura, Marisa Mingot, ha destacado que el Premio Felipe Ramis se ha convertido, después de cuatro décadas de trayectoria, en una referencia para la promoción de la narrativa en valenciano y para el impulso de nuevos autores y autoras.

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El certamen nació hace casi cuarenta años para rendir homenaje a Felipe Ramis Llorca, figura clave de la vida cultural vilera. Profesor, político y promotor cultural, fue impulsor de diversas iniciativas literarias y ejerció como cronista oficial de La Vila Joiosa entre 1964 y 1979. También dirigió la Academia Santa Marta, un centro educativo por el que pasaron generaciones de estudiantes de la localidad, dejando una huella que el premio mantiene viva, año tras año a través de la literatura.