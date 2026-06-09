La marea educativa recorre Benidorm y anuncia un verano de movilizaciones si no hay acuerdo

Alrededor de 1.500 personas, según los organizadores, participaron este martes en la manifestación convocada en Benidorm en defensa de la enseñanza pública. La marcha, acompañada por una banda de música integrada por docentes, recorrió varias calles de la ciudad y concluyó en la avenida de Alcoy, junto a la playa de Levante, donde se leyó un manifiesto crítico con la gestión del conflicto educativo por parte de la Conselleria de Educación.

La protesta protagonizada este martes por la Plataforma en defensa de la Enseñanza Pública de la Marina Baixa, recorrió las calles de Benidorm con una manifestación que reunió a cientos de personas integradas por familias y profesores y que tuvo de fondo la música interpretada por docentes participantes en la movilización. La marcha transcurrió con normalidad por distintas calles de la ciudad, aunque el recorrido previsto inicialmente tuvo que modificarse en varias ocasiones después de que la Policía Local no autorizara el itinerario planteado por la organización.

“Ganxet combatiu”

Durante el recorrido también se repartieron decenas de corazones verdes de ganchillo, una iniciativa bautizada por los participantes como "ganxet combatiu". Estas piezas artesanales se han convertido en uno de los símbolos de las movilizaciones en defensa de la educación pública valenciana y fueron lucidas por numerosos asistentes durante la protesta

Las protestas crean sus símbolos como el "ganxet combatiu" que han colgado por las calles. / INFORMACIÓN

Los integrantes de la manifestación completaron el trayecto hasta la avenida de Alcoy, junto a la playa de Levante, donde se procedió a la lectura de un manifiesto en el que reclamaron la intervención de la patronal turística Hosbec y del alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, para favorecer una salida negociada al conflicto que mantienen con la Conselleria de Educación.

Durante la lectura del manifiesto, los docentes justificaron la elección de Benidorm y de la sede de la asociación hotelera por considerar que el sector turístico mantiene una influencia destacada sobre el actual Gobierno valenciano. Por ello, solicitaron a Hosbec que se posicione públicamente a favor de las reivindicaciones de la enseñanza pública y que actúe como mediadora para desbloquear la situación.

Asimismo, pidieron al alcalde de Benidorm que traslade a la Generalitat las demandas que, según señalaron, se vienen expresando en movilizaciones celebradas en numerosos municipios de la provincia de Alicante.

En el manifiesto, los profesores denunciaron la falta de financiación suficiente para la educación pública y criticaron que los recursos públicos se destinen en mayor medida a la enseñanza privada y concertada. También acusaron a la Conselleria de Educación de haber negociado de forma "deshonesta" al cerrar un acuerdo con una parte de las organizaciones sindicales, al considerar que no representa a la mayoría del profesorado movilizado.

La protesta ha llegado a la playa de Levante donde se ha leído un manifiesto. / INFORMACIÓN

Además, sostuvieron que las medidas planteadas para reducir las ratios se ejecutarán de forma demasiado lenta y advirtieron de que la reorganización de recursos prevista para el próximo curso podría traducirse nuevamente en un aumento del número de alumnos por aula y una reducción de plantillas.

El manifiesto incluyó también duras críticas a la gestión del conflicto por parte de la Conselleria, a la que acusaron de prolongar las negociaciones para desgastar al colectivo docente y de desacreditar públicamente las movilizaciones.

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Finalmente, los convocantes advirtieron de que, si no se alcanza una solución en las próximas semanas, mantendrán las movilizaciones durante todo el verano en distintos enclaves turísticos de la Comunidad Valenciana para seguir visibilizando sus reivindicaciones y exigir mejoras para la educación pública.