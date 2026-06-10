El Altea Golf Club acogerá un torneo solidario a beneficio de Cruz Roja

Un evento solidario para apoyar a quienes más lo necesitan. El Altea Golf Club, la ONG Cruz Roja Altea y el Ayuntamiento de Altea han presentado el I Torneo Solidario Cruz Roja Altea, una iniciativa benéfica que se celebrará en las instalaciones deportivas del club este próximo domingo en la modalidad de “Competición Open de 18 hoyos” con una duración prevista de cinco horas y media (entre las 9:00 y las 14:30 horas) y cuya recaudación se destinará íntegramente a financiar los proyectos sociales que la entidad humanitaria desarrolla en el municipio.

El acto de presentación ha contado con la participación de la directora de Cruz Roja Altea, Inmaculada Martínez; el director del Club de Golf de Altea, Pedro Barber; y la concejala de Bienestar Social, Anna Lanuza. A ellos les han acompañado el presidente local de Cruz Roja, Miguel Orozco, y el responsable provincial de Relaciones Institucionales de la Cruz Roja, Miguel Medina.

El tejido empresarial de Altea responde a la llamada solidaria

Además del respaldo del Altea Golf Club, el torneo cuenta con la colaboración de numerosas empresas del municipio que han contribuido mediante la donación de regalos para una gran rifa solidaria que se celebrará al término de la competición.

Inmaculada Martínez ha destacado “la doble implicación que ha hecho posible la organización del evento: por un lado, la colaboración del Altea Golf Club y, por otro, la participación activa del tejido empresarial local”. Además, ha agradecido especialmente “la predisposición de Pedro Barber y del club durante la preparación de la cita”, así como la rápida respuesta de las empresas colaboradoras, entre las que se encuentran Frutos Secos Fuster, Restaurante El Barba, Club Náutico de Altea, Zaral Frutos Secos, Hotel Villagadea, Bazar China, Asambra Cafetería, Hotel Cap Negret, My Mercat, Restaurante El Chiringuito, Cervezas Altaia, Borpe y la colaboradora Enri, captadora de fondos para la organización.

De izquierda a derecha, el director del Altea Golf Club, la directora de Cruz Roja Altea y la concejala de Bienestar Social durante la presentación del torneo solidario de golf por la Cruz Roja. / Gabinete de prensa Ayuntamiento de Altea

La responsabilidad social como motor de cambio

Durante su intervención, Martínez ha puesto en valor el papel que desempeñan las empresas “en la construcción de una sociedad más solidaria y comprometida”. Según ha explicado, las aportaciones empresariales “no solo tienen un impacto económico, sino también social, humano y ambiental, permitiendo financiar acciones concretas destinadas a mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables, desde actividades infantiles y meriendas para menores hasta programas dirigidos a personas con diversidad funcional o iniciativas de apoyo alimentario”. Asimismo, ha agradecido el “respaldo constante” de la Concejalía de Bienestar Social y de su responsable, Anna Lanuza, “en los distintos proyectos que impulsa la entidad”.

Un club con medio siglo de compromiso social

Pedro Barber ha recordado que Altea Golf Club celebra este año su 50 aniversario “como asociación sin ánimo de lucro”, una condición que le permite reinvertir todos sus recursos “en la mejora de sus instalaciones y en la promoción de iniciativas de carácter social”.

El director del club ha subrayado que este tipo de eventos “facilitan la implicación tanto de los socios como de las empresas colaboradoras en causas solidarias”. Además, ha destacado que una parte importante de los miembros de la entidad “son residentes extranjeros, circunstancia que favorece el conocimiento y apoyo a las organizaciones locales”.

Dieciocho hoyos y una gran rifa solidaria

Barber ha anunciado que jornada deportiva “arrancará a las 09:00 horas con una competición ‘open’ de 18 hoyos que se prolongará hasta aproximadamente las 14:30 horas. Una vez finalizado el torneo, se celebrará una rifa solidaria en la que se sortearán todos los regalos aportados por las empresas colaboradoras”. Ha expresado su deseo de que la iniciativa “tenga continuidad y logre consolidarse dentro del calendario deportivo y solidario de Altea”. Y ha apostillado su esperanza de que el evento del próximo domingo “sea el primero de muchos Torneos Cruz Roja. Eso significará que existe interés por parte de todas las entidades y personas que participan en esta iniciativa”.

El Ayuntamiento pone en valor la labor de Cruz Roja

Por su parte, la concejala Anna Lanuza ha destacado el trabajo que desarrolla Cruz Roja Altea y la importancia de la colaboración entre entidades sociales y administraciones públicas.

La edil ha aseverado que la Cruz Roja “permite llegar a ámbitos donde las instituciones no siempre pueden actuar con la misma capacidad”, por lo cual “se convierte en un aliado imprescindible para el desarrollo de numerosos programas de atención social”. Asimismo, ha agradecido al Altea Golf Club su implicación en una iniciativa que combina deporte, solidaridad y compromiso con el municipio.

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Un ejemplo de colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil

Tras la presentación oficial del torneo, Cruz Roja Altea ha hecho entrega de un obsequio de agradecimiento a los colaboradores participantes y el responsable provincial de Relaciones Institucionales de Cruz Roja, Miguel Medina, ha destacado que el torneo “representa un modelo de cooperación entre administraciones públicas, empresas privadas y entidades sociales, con un objetivo común: mejorar la vida de las personas más vulnerables” para afirmar como conclusión que iniciativas como esta “permiten cerrar el círculo de colaboración social y transformar la solidaridad en ayudas concretas para quienes más lo necesitan”.