Callosa d’en Sarrià declara el agua no apta para consumo humano por episodios de turbidez derivados de obras en las captaciones

La turbidez que afecta al agua de abastecimiento de Callosa d’en Sarrià desde principios de abril mantiene al suministro en situación de no apto para consumo humano, según las indicaciones del departamento de Salud Pública. El origen del problema se encuentra en las alteraciones temporales provocadas por los trabajos de mejora y perforación que se están realizando en las infraestructuras de captación con el objetivo de reforzar los recursos hídricos del municipio.

Desde el Consistorio recuerdan que los primeros episodios de turbidez se detectaron a comienzos de abrily que ya se informó públicamente de esta circunstancia mediante comunicados emitidos los días 1 y 8 de ese mes. En la actualidad, se han registrado picos puntuales que han superado los límites establecidos, lo que ha obligado a solicitar la restricción para el consumo humano.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha intensificado el control de la calidad del agua mediante análisis diarios y un seguimiento continuo de todos los parámetros, en coordinación con el Centro de Salud Pública de Benidorm, técnicos especializados y la Comunidad General de Regantes y Usuarios de Callosa d’en Sarrià.

Medidas para la eliminación

Además de las actuaciones de control y vigilancia, el Ayuntamiento ha anunciado la puesta en marcha urgente de nuevas medidas técnicas destinadas a acelerar la recuperación de la calidad habitual del agua. Entre ellas figura la instalación de sistemas específicos para eliminar la turbidez presente en el suministro.

El alcalde, Andrés Molina, ha asegurado a través de un bando municipal, que el Ayuntamiento ha actuado desde el primer momento reforzando los controles y manteniendo una comunicación constante con las autoridades sanitarias. Asimismo, ha destacado que se están destinando todos los recursos técnicos, humanos y económicos necesarios para resolver la incidencia “con la máxima rapidez y eficacia”.

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El Consistorio continuará informando a la población sobre la evolución de la situación y las medidas adoptadas hasta que se restablezcan plenamente las condiciones de calidad del agua. También ha agradecido la colaboración de la Comunidad General de Regantes y Usuarios, así como el trabajo realizado por los técnicos municipales, el personal del servicio de abastecimiento y el resto de entidades implicadas en la búsqueda de una solución definitiva.