Espido Freire inaugura Foro Abierto Benidorm, una nueva asociación que quiere situar la cultura en primer plano
La escritora protagoniza este viernes el primer acto público de la entidad, que nace con la vocación de impulsar encuentros, debates y presentaciones literarias
Benidorm incorpora una nueva propuesta a su agenda cultural con el nacimiento de Foro Abierto Benidorm, una asociación creada para fomentar la actividad cultural en la ciudad y ampliar la oferta dirigida tanto a residentes como a visitantes más allá del turismo tradicional. La presentación se produce con una apertura relevante al traer a la escritora Espido Freire para dar carta de prestigio al comienzo de la andadura.
La entidad, impulsada y presidida por Juan Balastegui, inicia su trayectoria esta semana con un acto que servirá como introducción a la puesta en marcha del grupo. La encargada de abrir esta nueva etapa será la escritora Espido Freire, una de las figuras más reconocidas de la literatura española contemporánea, que protagonizará el primer encuentro organizado por la asociación.
Espacio de reflexión y debate
Balastegui ha explicado que Foro Abierto Benidorm pretende ofrecer una programación diferenciada, centrada en entrevistas, coloquios y conversaciones con personalidades del ámbito cultural. Entre sus objetivos figura recuperar el protagonismo de Benidorm como escenario para la presentación de libros y como espacio de reflexión y debate sobre cuestiones de interés social y cultural.
La invitada inaugural, Espido Freire, ganadora del Premio Planeta en 1999 por su novela “Melocotones helados”, un galardón que obtuvo con apenas 25 años lo que la convirtió en la autora más joven en lograrlo. Novelista, ensayista y colaboradora habitual en medios de comunicación, Freire cuenta con una extensa trayectoria literaria y un destacado reconocimiento dentro del panorama cultural español.
El encuentro se celebrará este viernes a las 20:15 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de Benidorm, con entrada libre hasta completar aforo. La sesión incluirá una presentación de la autora, una entrevista conducida por la escritora Marta Pérez Carbonell y un coloquio abierto en el que los asistentes podrán intervenir y plantear preguntas.
Este formato participativo será una de las señas de identidad de Foro Abierto Benidorm. La asociación aspira a consolidar una programación estable que contribuya a dinamizar la vida cultural de la ciudad durante todo el año, con especial atención a los periodos de menor afluencia turística.
Con esta iniciativa, Benidorm suma un nuevo espacio para el encuentro entre creadores y público, reforzando su apuesta por diversificar su oferta y proyectarse también como un destino vinculado a la cultura y al pensamiento.
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