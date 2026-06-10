El futuro Ensanche Levante de Benidorm eleva su presupuesto de urbanización hasta los 74,2 millones de euros

La transformación urbanística del sector PP/1 Ensanche Levante avanza un escalón más en su largo proceso administrativo. La Agrupación de Interés Urbanístico (AIU), que agrupa a la mayoría de los propietarios del suelo, ha presentado en el Ayuntamiento de Benidorm el nuevo proyecto de urbanización del sector incorporando las alegaciones que han sido estimadas durante la tramitación. El documento fija un presupuesto base de licitación de 74,2 millones de euros y establece un plazo de ejecución de las obras de 58 meses, cerca de cinco años.

El informe de la AIU presentado en el Ayuntamiento establece un presupuesto base de licitación de 74,2 millones de euros, la cuantía de referencia sobre la que posteriormente se contratarán las obras de urbanización del sector. El proyecto incorpora las alegaciones estimadas durante la tramitación y encara ahora la recta final de su recorrido administrativo. A finales de junio concluirá el segundo periodo de exposición pública dando paso a la obtención de los preceptivos informes sectoriales antes de abordar la aprobación definitiva del proyecto.

Medio millón de metros cuadrados

Se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más importantes previstos en la ciudad, tanto por su dimensión como por el volumen de inversión asociado. El ámbito del Ensanche Levante ocupa una superficie de 575.371 metros cuadrados y está llamado a convertirse en una nueva área residencial y turística integrada en el modelo urbanístico de Benidorm.

La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, ha señalado que el documento incorpora importantes infraestructuras necesarias para garantizar la viabilidad del desarrollo. Entre ellas figura el desdoblamiento de la línea de impulsión que conecta Benidorm con la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), una actuación que contempla una conducción de 3,6 kilómetros y cuenta con un presupuesto superior a los nueve millones de euros.

A ello se suma la conexión eléctrica de media tensión entre Armanello y la subestación de Montebello, ubicada en el término municipal de La Nucia. Esta infraestructura, imprescindible para dotar de suministro energético al sector, tendrá una longitud de más de ocho kilómetros y un presupuesto de licitación que supera los tres millones de euros.

Mínimo de 20 plantas

Entre las actuaciones previstas destaca la reserva de tres parcelas destinadas a la construcción de unas 600 viviendas protegidas, una de las principales apuestas del planeamiento. Junto a ellas, el resto de parcelas tendrán usos residenciales y terciarios turísticos, con espacio para nuevos establecimientos hoteleros y edificios de vivienda colectiva. El proyecto mantiene además el modelo de edificación vertical característico de la ciudad, estableciendo una altura mínima de veinte plantas para las futuras construcciones.

Otro de los aspectos que el Ayuntamiento pone en valor es la creación de una amplia zona verde que actuará como eje vertebrador del nuevo barrio. Este espacio dividirá el sector en diferentes manzanas y albergará los grandes equipamientos municipales previstos en el planeamiento. Además, durante la redacción definitiva se han introducido modificaciones en parte de los viales con el objetivo de evitar la demolición de algunas edificaciones existentes.

El proyecto también reserva una parte importante de la superficie para espacios públicos. En concreto, más de 171.000 metros cuadrados estarán destinados a viales, mientras que cerca de 98.000 metros cuadrados se dedicarán a zonas verdes, reforzando la presencia de espacios abiertos dentro del desarrollo.

La propuesta urbanística incorpora además medidas de movilidad sostenible. Según ha explicado Caselles, se pretende limitar la circulación interior de vehículos privados y favorecer desplazamientos mediante bicicletas, patinetes eléctricos y vehículos de bajas emisiones. Para ello, una parte significativa de las calles se configurará como espacios peatonales o ciclocalles.

Asimismo, el planeamiento contempla la protección del recorrido de la Séquia Mare, un elemento patrimonial que discurre por una de las zonas verdes interiores y que quedará integrado en el futuro desarrollo.

Noticias relacionadas

Más fases

Una vez concluya el periodo de exposición pública y se resuelvan las alegaciones pendientes, el proyecto deberá obtener los informes sectoriales correspondientes para poder recibir la aprobación definitiva. Posteriormente, la propiedad tendrá que presentar el proyecto de reparcelación, someterlo también a información pública y completar su inscripción en el Registro de la Propiedad. Solo después de culminar todos estos trámites administrativos podrá iniciarse la ejecución de unas obras que redefinirán una de las últimas grandes bolsas de suelo urbanizable de Benidorm.