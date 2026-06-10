Del K-Pop a la zarzuela: Finestrat descentraliza su Estiu Cultural con una quincena de propuestas en ocho escenarios del municipio

Finestrat volverá a convertir calles, plazas, urbanizaciones y espacios culturales en escenarios al aire libre con una nueva edición del Estiu Cultural, una programación que reunirá durante casi dos meses una amplia variedad de propuestas musicales, teatrales y familiares repartidas por todo el municipio.

La Concejalía de Cultura ha diseñado para este verano una agenda que apuesta por la descentralización de la actividad cultural, llevando los espectáculos a ocho emplazamientos diferentes, desde el Auditori del Castell y la Plaça de la Unió Europea hasta la Cala, la Ermita o varias urbanizaciones residenciales. El objetivo, según explicó el concejal Héctor Baldó, es acercar la cultura a todos los públicos y combinar producciones de alcance nacional con la participación de las entidades culturales locales.

La programación arrancará el próximo 20 de junio con la XXVIII Trobada de la Cançó de la Mar, una cita ya consolidada que reunirá en la Plaça de l’Àmfora a la Coral Jaume Baldó de Villajoyosa, la Coral Universitaria de Alicante y la Agrupació Coral de Finestrat. La formación local abrirá así un cartel en el que también tendrá protagonismo al cierre del ciclo la Rondalla Cordes i Veus Font del Molí.

Entre las propuestas más destacadas figura la llegada de Les Arts Volant, la iniciativa impulsada por el Palau de les Arts Reina Sofía que transforma un camión tráiler en un escenario itinerante para acercar la lírica y la zarzuela a municipios de toda la Comunidad Valenciana. El espectáculo “Sarsueles en el Camió” podrá verse el 9 de julio en la Plaça de la Unió Europea.

El programa también reserva espacio para nuevas tendencias culturales con el musical “Idols. La Revolución K-Pop. Las Guerreras del Ritmo”, una producción dirigida al público joven y familiar inspirada en el fenómeno musical surcoreano. La representación llegará el 11 de julio a la Plaça de l’Àmfora de La Cala.

De la playa al Castell

Otro de los grandes momentos del verano será el concierto “Bienvenidos”, homenaje a Miguel Ríos protagonizado por Serafín Zubiri junto al Centre Musical Puig Campana. El espectáculo, previsto para el 1 de agosto, repasará algunos de los temas más emblemáticos del artista granadino con el acompañamiento de la banda finestratense.

La música volverá a cobrar protagonismo el 8 de agosto con “The Music of Ennio Morricone”, un homenaje al legendario compositor italiano a cargo de Ensemble Le Muse, formación integrada exclusivamente por mujeres y dirigida por Andrea Albertini. El concierto tendrá lugar en el Auditori del Castell.

La programación incluye además flamenco, jazz, soul, teatro infantil y actividades familiares, así como tres sesiones de cine en la playa en la Cala de Finestrat. En paralelo, varias urbanizaciones acogerán espectáculos dirigidos al público infantil con el fin de acercar la oferta cultural a las zonas residenciales del municipio.

Baldó destacó que el Estiu Cultural busca encontrar el equilibrio entre la presencia de compañías y artistas de reconocido prestigio y el protagonismo de las entidades locales. En este sentido, recordó que la coral de Finestrat abrirá la programación, la Rondalla la clausurará y el Centre Musical Puig Campana participará en uno de los conciertos más destacados del verano junto a Serafín Zubiri.

Programación y horarios del Estiu Cultural 2026

20 de junio | 22:00 h – XXVIII Trobada de la Cançó de la Mar. Plaça de l’Àmfora.

27 de junio | 22:00 h – Noche de Copla. Auditori El Castell.

2 de julio | 22:00 h – Cine en la playa: Cómo entrenar a tu dragón (Live Action). Cala de Finestrat.

4 de julio | 22:00 h – Solo Flamenco. Plaça de l’Àmfora.

5 de julio | 20:00 h – Ritmos Animalescos. Urbanización Golf Bahía.

9 de julio | 22:00 h – Les Arts Volant: Sarsueles en el Camió. Plaça de la Unió Europea.

11 de julio | 22:00 h – Musical Idols. La Revolución K-Pop. Las Guerreras del Ritmo. Plaça de l’Àmfora.

16 de julio | 22:00 h – Cine en la playa: Space Jam. Cala de Finestrat.

18 de julio | 22:00 h – Jazz al Castell. Auditori El Castell.

25 de julio | 22:00 h – Angie & Fabián, dueto soul. Plaça de l’Àmfora.

26 de julio | 20:00 h – Técnica Pinocchio. Balcó de Finestrat.

1 de agosto | 22:00 h – Serafín Zubiri y Centre Musical Puig Campana: Bienvenidos. Plaça de la Unió Europea.

2 de agosto | 20:00 h – Fly, El Hombre Pájaro. Terra Marina.

6 de agosto | 22:00 h – Cine en la playa: Wonka. Cala de Finestrat.

8 de agosto | 22:00 h – The Music of Ennio Morricone. Auditori El Castell.

9 de agosto | 22:00 h – Ana Pereira Quartet (ManIAc Fest-Gil Albert). Parc de l’Ermita.

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14 de agosto | 22:00 h – Clausura con la Rondalla Cordes i Veus Font del Molí y la Dolça Parranda de Tibi. Fines