Las obras del puente sobre el río Amadorio de La Vila obligan a trasladar el carril de circulación y el paso peatonal

La reordenación del tráfico en el puente sobre el río Amadorio entra en una nueva fase. Desde este miércoles, las obras de rehabilitación que se ejecutan en esta infraestructura han obligado a trasladar tanto el carril de circulación como el itinerario peatonal al margen norte del puente, el más próximo a las vías del tren.

Los vehículos continúan circulando únicamente en sentido hacia el centro urbano de La Vila Joiosa, aunque el Ayuntamiento ha informado de que, debido a este cambio de configuración, queda prohibido el paso de camiones y otros vehículos pesados mientras se desarrollan los trabajos.

El concejal de Urbanismo, Pedro Ramis, ha explicado que la modificación se llevó a cabo durante la madrugada para minimizar las afecciones al tráfico. Además, se ha habilitado un paso peatonal más amplio y seguro, lo que ha permitido eliminar el paso de cebra provisional que se había instalado durante las primeras fases de la actuación.

Ramis ha destacado la complejidad de una obra que debe compatibilizar los trabajos de refuerzo y rehabilitación con el tránsito diario de vehículos y peatones, manteniendo en todo momento la conexión entre ambas zonas de la ciudad.

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La actuación sobre el puente del Amadorio se inició hace varias semanas con el objetivo de mejorar la seguridad y prolongar la vida útil de una infraestructura estratégica para la movilidad urbana de La Vila Joiosa, unos trabajos que se desarrollan por fases para reducir al máximo el impacto sobre la circulación.