El PSOE de Polop denuncia el deterioro de la plaza de los Chorros en el 50 aniversario de su remodelación

El estado de conservación de la plaza de los Chorros ha vuelto a situarse en el centro del debate político en Polop de la Marina. El PSOE local ha denunciado públicamente el deterioro que presenta uno de los enclaves más representativos del municipio precisamente cuando se cumplen 50 años de la remodelación y ampliación que dio lugar, en 1976, a la actual plaza de los 221 caños.

Los socialistas consideran que esta efeméride debería servir para poner en valor uno de los principales símbolos de la localidad y lamentan que la conmemoración llegue marcada por el deterioro de sus instalaciones. El portavoz del grupo, Gabriel Fernández, ha asegurado que “lo que debería celebrarse por todo lo alto se conmemora en un estado lamentable”.

Desde el PSOE recuerdan que hace un año ya alertaron sobre la situación de este espacio histórico y turístico y sostienen que el gobierno municipal no ha atendido las advertencias realizadas entonces. Según Fernández, mientras el equipo de gobierno destina recursos a otras actividades, la plaza continúa acumulando desperfectos y daños cada vez más visibles.

Basura acumulada en una canaleta de la plaza. / INFORMACIÓN

La plaza de los Chorros constituye uno de los elementos más reconocibles de Polop y uno de los espacios urbanos más singulares de la Comunidad Valenciana. Su origen está vinculado a la gestión tradicional del agua y a la actividad agrícola que durante siglos ha marcado la vida del municipio. Aunque la fuente original data de 1885, la imagen actual del enclave nació con la remodelación de 1976, que consolidó la conocida plaza de los 221 caños como una de las señas de identidad de la localidad.

Museo Gabriel Miró, con actividad limitada

Los socialistas también han recordado la rehabilitación impulsada durante el mandato de Gabriel Fernández, cuando se recuperó la antigua casa modernista y se inauguró en 2014 la Casa-Museo Gabriel Miró, además de acometer mejoras en el entorno de la plaza. La falta de mantenimiento posterior ha provocado la aparición de grietas, desconchones, desprendimientos y zonas sin pintar, según el grupo socialista.

Aspecto deteriorado de una parte de la estructura de la fuente. / INFORMACIÓN

Asimismo, critican que la Casa-Museo Gabriel Miró permanezca cerrada durante los fines de semana, coincidiendo con los momentos de mayor afluencia de visitantes. Por ello, reclaman una intervención urgente que permita recuperar el estado de este espacio emblemático coincidiendo con el medio siglo de su remodelación.

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INFORMACIÓN ha solicitado la valoración del alcalde de Polop, el popular José Luis Susmozas, sobre las críticas formuladas por el PSOE, sin que hasta el momento de la publicación se haya producido respuesta o pronunciamiento ninguno al respecto.