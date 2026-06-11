La alteana Lucía Lorente recibe el Premio Mujer Artesana de la Comunitat Valenciana 2026

La artesana Lucía Lorente Ramajo, alicantina de nacimiento pero residente en Altea desde hace casi 40 años, ha sido distinguida con el Premio Mujer Artesana en la XII edición de los Premios Artesanía Comunitat Valenciana, un reconocimiento otorgado por la Generalitat Valenciana que pone en valor la excelencia, la innovación y la trayectoria profesional dentro del sector artesanal.

Los premios, compuestos por 7 categorías que pretenden contribuir al reconocimiento social y empresarial de los artesanos valencianos, están convocados por el Centro de Artesanía de la Comunitat Valenciana con el fin de incentivar “la creación artesanal, la innovación, el compromiso con un desarrollo sostenible, la excelencia creativa y la adaptación a las tendencias del mercado” además de premiar el saber hacer de los artesanos y artesanas de la Comunitat Valenciana, a través de su reconocimiento social y empresarial.

Especializada en la creación de lámparas artísticas elaboradas de forma artesanal, Lucía Lorente ha desarrollado un lenguaje propio que combina diseño contemporáneo, creatividad y técnicas tradicionales. Con más de tres décadas dedicadas al oficio, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del panorama artesanal valenciano gracias a la calidad de sus creaciones de diferentes tipos de modelado de papel de seda y escultura, plasmadas en la elaboración de lámparas capaces de combinar la dureza de la estructura en acero con la suavidad de la luz que proyecta el papel de seda logrando diseños y figuras únicos que han recibido numerosos reconocimientos.

La concejala de Cultura de Altea, Pepa Victoria Pérez, ha mostrado este jueves “especial satisfacción para Altea y el Ayuntamiento por este premio que ha recibido una de nuestras artesanas referentes que, además, mantiene una estrecha vinculación con el municipio a través de UNART, la asociación de artesanos que organiza la Mostra d’Artesania d’Altea nacida en 1983, uno de los certámenes más prestigiosos y longevos de la Comunitat Valenciana que se ha convertido en uno de los principales referentes de la artesanía y forma parte de la identidad cultural y turística de la localidad”.

Un reconocimiento a toda una trayectoria

La concejala ha señalado que el Premio Mujer Artesana “distingue iniciativas empresariales lideradas por mujeres y reconoce tanto la calidad del trabajo realizado como la capacidad de innovación dentro del sector” y ha destacado que Lucía Lorente “inició su trayectoria profesional en 1993. Desde entonces ha desarrollado una propuesta artística singular basada en el modelado del papel de seda y la escultura”. Al respecto, ha manifestado que las piezas de Lorente Ramajo “destacan por la combinación de estructuras metálicas con la delicadeza de la luz filtrada a través del papel, dando lugar a lámparas y composiciones lumínicas únicas”, ha añadido que la artesana colabora habitualmente con entidades culturales “mediante talleres formativos” y ha señalado que Lorente participa “en proyectos de decoración e interiorismo mediante la realización de piezas de gran formato para escaparates de grandes firmas”.

Por otro lado, cabe destacar que durante la entrega de los premios, la consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, subrayó la capacidad del sector para conjugar tradición e innovación. “La artesanía valenciana ha sabido resistir el paso del tiempo y adaptarse a los cambios, manteniendo vivas técnicas y saberes que forman parte de nuestro patrimonio cultural inmaterial”, señaló.

La concejala de Cultura, Pepa Victoria Perez (izquierda), y la artesana Lucía Lorente junto a varias de sus creaciones artesanales. / Gabinete de prensa Ayuntamiento de Altea

El orgullo de Altea

Pepa Victoria Pérez ha indicado que “tras conocerse la concesión del premio me desplacé al taller-tienda de la artesana en València para trasladarle personalmente la felicitación del Ayuntamiento” y ha destacado que el galardón supone “un orgullo para Altea y un reconocimiento a toda una vida dedicada a la artesanía, al trabajo bien hecho y a la creatividad”.

La edil también ha puesto en valor la importancia de la artesanía “como elemento de identidad cultural” y como motor de preservación “de los oficios tradicionales”, subrayando que detrás de cada pieza “hay horas de dedicación, conocimiento y sensibilidad artística” para aseverar que premios como este “ayudan a visibilizar una profesión que enriquece nuestra cultura y nuestra identidad como pueblo”.

La concejala de Cultura ha definido a Lucía Lorente como “un ejemplo de talento, constancia y pasión por un oficio que forma parte de nuestro patrimonio cultural” y ha puesto en valor la estrecha relación de la creadora con la Mostra d’Artesania d’Altea y su contribución a proyectar el nombre del municipio dentro y fuera de la Comunitat Valenciana. Asimismo, ha reiterado “el compromiso municipal con la promoción de la artesanía y la preservación de los oficios tradicionales”.

De Altea al reconocimiento autonómico

El Premio Mujer Artesana le llega a Lorente después de una trayectoria jalonada de reconocimientos. Entre ellos destaca el primer premio obtenido en la 42ª Mostra d’Artesania d’Altea en 2025 gracias a una lámpara de techo realizada con papel de seda sobre una estructura de acero, decorada con motivos florales y detalles de latón. Aquella obra fue elegida entre las piezas presentadas por los dieciséis artesanos participantes en el certamen, consolidando el prestigio de una creadora que ha hecho de la luz, la sensibilidad artística y el respeto por los oficios tradicionales las señas de identidad de su trabajo.

Ahora, con la concesión del Premio Mujer Artesana de la Comunitat Valenciana, Lucía Lorente suma el reconocimiento más importante de su carrera y se convierte en una de las grandes embajadoras de la artesanía valenciana contemporánea, demostrando que tradición, innovación y creatividad pueden convivir en una misma obra.

Finalmente, la concejala ha afirmado que “Lucía representa los valores de la artesanía alteana y contribuye a proyectar el nombre de nuestro municipio allí donde muestra su trabajo. Para Altea es un orgullo contar con profesionales de su nivel y ver cómo su trayectoria recibe el reconocimiento que merece en toda la Comunitat Valenciana”.

La artesanía como resistencia cultural

Por otra parte, meses antes de recibir este reconocimiento autonómico, Lucía Lorente reflexionaba en una entrevista sobre el significado de la artesanía en una sociedad marcada por la producción masiva y la inmediatez.

La creadora defendía entonces que el trabajo artesanal constituye “una resistencia cultural” frente a la lógica del usar y tirar, al tiempo que reivindicaba el valor del tiempo, la reparación y el significado de los objetos. Para ella, la tradición no debe convertirse en una pieza de museo, sino en una fuente de inspiración para las nuevas creaciones.

Su obra se nutre de técnicas vinculadas a oficios tradicionales valencianos, especialmente de la cestería y el trabajo con fibras vegetales, que combina con materiales contemporáneos como el acero o el papel de seda. También incorpora a sus creaciones la influencia del paisaje mediterráneo, presente en las fotografías, texturas y juegos de luz que caracterizan muchas de sus piezas.

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“Creo hoy con una mirada puesta en el pasado”, explicaba la artesana, convencida de que la tradición debe ser el motor de lo nuevo y una herramienta para conectar con las emociones y las raíces culturales.