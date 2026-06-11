Atascos en la AP-7 por el incendio de un vehículo a su paso por La Vila Joiosa

La AP-7 registra dificultades de circulación este jueves por el incendio de un vehículo a su paso por La Vila Joiosa.

La incidencia afecta al sentido Valencia y está provocando tráfico lento durante unos dos kilómetros, por lo que los conductores que circulen por este tramo deben extremar la precaución y prever posibles demoras. "Media hora llevamos parados en la AP-7", comenta un usuario en la red social X.

Precaución en el tramo afectado

Por el momento, la información disponible apunta a una afección al tráfico por el vehículo incendiado, sin que consten más detalles sobre el alcance del suceso o posibles heridos. La Dirección General de Tráfico alertó poco después del incidente de que se procedía al corte de la vía sentido Valencia.

Los conductores que se aproximen a la zona deben reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia o de los paneles informativos de la vía.

Recomendaciones para los conductores

Quienes tengan previsto circular por la AP-7 en dirección Valencia, especialmente en el entorno de La Vila Joiosa, deberían consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento.

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También se recomienda valorar rutas alternativas si la incidencia se prolonga y evitar maniobras bruscas en las retenciones, especialmente en un tramo de autopista donde el tráfico puede acumularse con rapidez.