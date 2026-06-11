Atascos en la AP-7 por el incendio de un vehículo a su paso por La Vila Joiosa
La incidencia ha obligado a cortar la vía en sentido Valencia y provoca unos dos kilómetros de circulación lenta en la autopista
La AP-7 registra dificultades de circulación este jueves por el incendio de un vehículo a su paso por La Vila Joiosa.
La incidencia afecta al sentido Valencia y está provocando tráfico lento durante unos dos kilómetros, por lo que los conductores que circulen por este tramo deben extremar la precaución y prever posibles demoras. "Media hora llevamos parados en la AP-7", comenta un usuario en la red social X.
Precaución en el tramo afectado
Por el momento, la información disponible apunta a una afección al tráfico por el vehículo incendiado, sin que consten más detalles sobre el alcance del suceso o posibles heridos. La Dirección General de Tráfico alertó poco después del incidente de que se procedía al corte de la vía sentido Valencia.
Los conductores que se aproximen a la zona deben reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia o de los paneles informativos de la vía.
Recomendaciones para los conductores
Quienes tengan previsto circular por la AP-7 en dirección Valencia, especialmente en el entorno de La Vila Joiosa, deberían consultar el estado del tráfico antes de iniciar el desplazamiento.
También se recomienda valorar rutas alternativas si la incidencia se prolonga y evitar maniobras bruscas en las retenciones, especialmente en un tramo de autopista donde el tráfico puede acumularse con rapidez.
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