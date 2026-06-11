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Benidorm refuerza su candidatura europea para subvenciones de El Moralet con tres nuevos socios científicos y tecnológicos

CETAQUA, la UMH y Medi XXI se incorporan al proyecto de prevención de incendios forestales, que aspira a captar hasta dos millones de euros

El Moralet forma parte de la zona urbana de Benidorm, aunque en peligro de incendios forestales.

El Moralet forma parte de la zona urbana de Benidorm, aunque en peligro de incendios forestales. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

La candidatura de Benidorm a una de las ayudas europeas más competitivas en materia de innovación urbana ha ganado posiciones. La Junta de Gobierno Local ha aprobado la incorporación de tres nuevos socios al proyecto Moralet, una iniciativa con la que el Ayuntamiento busca desarrollar un sistema avanzado de prevención de incendios forestales y mejora de la seguridad en el parque periurbano de El Moralet.

Las entidades que se suman al proyecto son el Centro Tecnológico del Agua (CETAQUA), la Universidad Miguel Hernández de Elche, a través de su Grupo de Edafología y Tecnologías del Medio Ambiente (GETECMA), y la empresa especializada Medi XXI Gabinet Solucions Ambientals. Su incorporación se une a la de Veolia, que ya formaba parte de la propuesta desde su fase inicial.

El proyecto Moralet concurre a la cuarta convocatoria de la Iniciativa Urbana Europea-Acciones Innovadoras (IUE-AI), un programa financiado con fondos FEDER destinado a impulsar soluciones innovadoras para algunos de los principales desafíos que afrontan las ciudades europeas. En caso de resultar seleccionada, la propuesta benidormense podría obtener hasta dos millones de euros de financiación, cubriendo el 80% de los costes subvencionables.

La iniciativa plantea la creación de un sistema integrado de monitorización, observación y resiliencia frente a emergencias, diseñado para anticipar y reducir el riesgo de incendios forestales en un contexto marcado por el cambio climático y el avance de las zonas de contacto entre áreas urbanas y forestales.

Anticiparse a los incendios

Entre las actuaciones previstas figuran la instalación de cámaras termográficas para la detección temprana de focos de calor, la creación de infraestructuras hidráulicas alimentadas con agua regenerada, la mejora de accesos para vehículos de emergencia, así como la incorporación de balizamiento, iluminación y puntos de socorro para visitantes.

El alcalde, Toni Pérez, ha destacado que la llegada de los nuevos socios aporta capacidades complementarias que refuerzan el carácter científico, tecnológico e innovador de la candidatura. Según ha señalado, esta ampliación del consorcio mejora tanto las posibilidades de éxito en la convocatoria europea como la capacidad de ejecución de las actuaciones previstas.

La propuesta se alinea además con dos de las prioridades estratégicas de la Agenda Urbana de la Unión Europea: la acción climática y la protección de los espacios públicos frente a riesgos y emergencias.

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El Ayuntamiento dispone hasta el próximo 15 de junio para formalizar la solicitud. Si la candidatura es aprobada, el proyecto arrancará con una fase preparatoria de tres meses y posteriormente desarrollará sus actuaciones durante un periodo de dos años.

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