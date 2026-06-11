Los “cayetanos” ya tienen concierto en el SkyFest de Benidorm: Taburete actuará el 5 de agosto

El grupo madrileño Taburete actuará en Benidorm el próximo 5 de agosto dentro de la programación de SkyFest Benidorm, el recinto habilitado en los campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera para acoger los principales conciertos y espectáculos del verano. La cita forma parte de la gira ‘El Perro que Fuma Tour 2026’, con la que la formación recorrerá más de una veintena de ciudades españolas tras el lanzamiento de su último trabajo discográfico.

La presentación del concierto ha contado con la participación del concejal de Eventos, Jesús Carrobles; el promotor José Sánchez Calvo, CEO de City of Sound; el presidente de la Comissió de Festes Majors Patronals de Benidorm 2026, Ramón Cano; y el CEO de SkyFest Benidorm, Álex Fratini.

La banda formada por Willy Bárcenas y Antón Carreño llega a Benidorm en una nueva etapa musical marcada por la publicación de su sexto álbum de estudio, ‘El Perro que Fuma’. El repertorio combinará algunos de los temas más conocidos de su trayectoria con las nuevas canciones de un trabajo que mantiene la esencia pop-rock del grupo incorporando influencias latinas, ska y sonidos de inspiración ranchera.

Porcentaje para la Comissió de Festes

Durante la presentación también se dio a conocer el acuerdo de colaboración entre SkyFest Benidorm y la Comissió de Festes Majors Patronals. Gracias a este convenio, la entidad festera se convertirá en punto oficial de venta de entradas para los más de 25 eventos programados este verano en el recinto.

Según explicó Ramón Cano, esta colaboración permitirá a la comisión recibir un porcentaje de las ventas, que contribuirá a la financiación de las próximas Fiestas Mayores Patronales. Los interesados podrán adquirir sus entradas a través de los más de 80 mayorales o directamente mediante la comisión.

Por su parte, Jesús Carrobles destacó que la programación de SkyFest continúa ampliándose y señaló que la actuación de Taburete está despertando una gran expectación entre sus seguidores y el público general.

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El concierto de Taburete se suma a una oferta estival que volverá a convertir el recinto del SkyFest en uno de los principales espacios para la música y el ocio en Benidorm, con una programación que durante los próximos meses reunirá conciertos, festivales y otros eventos multitudinarios.