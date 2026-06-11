Llados vuelve a Benidorm 18 años después, arremete contra la ciudad y las redes le contestan: “Eres el mismo Bartolo que entonces, pero con tatuajes”

"Llevo a mi mujer al la mecca del mileurismo en España: Benidorm. Y un Mileurista guiri le puede la envidia y me suelta “fkn coche de alquiler de mierda” 😂 Los pobres no saben que los Lamborghinis los alquilan los ricos y creen que nos sentimos mal cuando nos lo dicen. La verdad que se siente increible fundirme su salario de 2 años alquilando un lambo 2 semanas para recorrerme España entera 😂".

El mensaje, reproducido fielmente para mostrar sus faltas ortográficas y gramaticales, pertenece a Llados. El popular y polémico influencer ha vuelto a Benidorm y, como era de esperar, no lo ha hecho exactamente en modo turista de paseo marítimo, helado y foto con el skyline. El musculado y tatuado motivador de mercadillo ha compartido en Instagram varias publicaciones sobre su paso por la ciudad alicantina, a la que regresaba 18 años después de haber veraneado allí cuando, según sus propias palabras, no tenía “nada”.

El relato venía con todos los ingredientes habituales de su universo: coche llamativo, discurso de superación, referencias a los “mileuristas”, apelaciones al trabajo duro y esa forma de convertir cualquier parada en una especie de seminario motivacional con vistas al Mediterráneo.

El problema es que Benidorm no se dejó impresionar tan fácilmente.

“No hemos durado ni 24 horas en Benidorm”

En uno de los vídeos que ha publicado en Instagram, Llados aparece en la ciudad y asegura que no sabe cuánto puede aguantar allí. “No hemos durado ni 24 horas en Benidorm”, dicen tanto él como su pareja, que repite cual loro el guion del macho alfa, antes de rematar con una de esas frases que parecen diseñadas para arder en comentarios: “A ver si me voy a convertir en mileurista”.

También se refiere a la zona de Levante como la “playa peak del mileurismo”, una expresión que quizá pretendía sonar demoledora, pero que en redes ha acabado sonando más bien a persona peleándose con una sombrilla de alquiler.

En otro momento, tras cruzarse con un transeúnte que al verle pavoneándose con su coche le indica que es un vehículo de alquiler, Llados defiende que alquilar un Lamborghini no es cosa de pobres. “Los ricos alquilan Lamborghini, no los pobres”, sostiene. Una reflexión que, admitámoslo, no va a entrar en los manuales de economía, pero sí tiene posibilidades como frase de taza para alguien que factura cursos de motivación.

Benidorm, “el Miami de España”

"Luego dicen que no soy humilde, hice una parada en mi rally por España en donde veraneaba cuando era un broki, espaguetti y no cazaba una mujer ni con escopeta. El gran destino es el Miami de España: Benidorm. La ultima foto es como hace 18 años, la ultima vez que vine a Benidorm literalmente no tenia nada!! Por no tener no tenia ni tatuajes 😂 Ahora lo tengo todo. Eso si esta parada va a durar muy poco 😂 yo aqui no puedo estar fak".

En su publicación, el influencer define Benidorm como “el Miami de España” y recuerda que la última vez que estuvo allí no tenía “ni tatuajes”. Ahora, afirma, “lo tiene todo”. Lo tendrá todo, pero ganas de aprender a escribir...

La ciudad, acostumbrada a que la llamen de todo —capital del turismo vertical, icono del Mediterráneo, paraíso de jubilados británicos, laboratorio del urbanismo de playa— suma ahora un nuevo título involuntario: escenario del regreso espiritual de Llados a su supuesto pasado de “broki”, signifique eso lo que quiera él que signifique.

Los comentarios no compran del todo la épica

La parte más interesante no está tanto en lo que dice Llados, que ya es sabido que es provocación gratuita y simulación de conocimiento, sino en lo que le responden. Entre mensajes de irónico apoyo, iconos de fuego, uso del adjetivo “masivo” como elogio y la fe inquebrantable de sus ignorantes seguidores, aparecen también comentarios que rebajan bastante el tono de videoclip.

Uno de los más compartibles por su precisión quirúrgica dice: “Eres el mismo Bartolo pero con tatuajes”.

Otro tira de refranero popular: “Dime de qué fardas y te diré de lo que careces”. También hay quien apunta a la puesta en escena del coche: “Devuelve el coche con el depósito lleno en rentacar”.

La red, que a veces tarda poco en detectar cuando alguien llega con demasiada épica y poco intermitente, también le suelta un aviso muy de Benidorm: “Perdone, ahí no puede aparcar, circule”.

Entre fans, retranca y defensa de Benidorm

No todos los comentarios van contra él. Algunos seguidores celebran su visita, lo llaman “maestro”, “top G” o “la verdadera bestia”, y otros le agradecen su discurso de motivación. También hay usuarios que reivindican la ciudad: “Benidorm es un paraíso”, “Beniyork” o “has parado en el mejor sitio para pasárselo bien”.

Ahí está el contraste. Mientras Llados utiliza Benidorm como símbolo de un pasado del que dice haber escapado, muchos usuarios responden desde el orgullo local o desde la ironía. Porque se puede criticar Benidorm, claro. Pero hacerlo desde la ventanilla de un coche caro, con tono de haber descubierto la pobreza porque hay hoteles de tres estrellas, quizá no es la mejor estrategia.

El discurso de siempre, con Benidorm de fondo

En otra de sus piezas, Llados intenta convertir la visita en una lección de superación. Dice que volver a ese lugar es “una locura” porque hace años no tenía cuerpo ni nada de nada. Después anima a no mirar a otras personas, a poner trabajo, visión y objetivo, y a hacer las cosas por pasión más que por dinero.

El mensaje, en abstracto, podría sonar inspirador. El envoltorio es otra cosa. Porque cuando el discurso de humildad llega mezclado con Lamborghini, “mileurismo” y frases sobre pobres que no entienden cómo alquilan coches los ricos, la moraleja queda un poco aparcada en doble fila.

Benidorm sale viva del espectáculo

La ciudad, en realidad, no necesita defensa. Benidorm lleva décadas sobreviviendo a tópicos, prejuicios y diagnósticos de quienes la visitan durante unas horas y creen haber entendido su modelo entero. Es una ciudad turística, excesiva, reconocible, discutida y tremendamente eficaz en lo suyo.

Llados ha pasado por allí, ha dejado frases, vídeos y una pequeña tormenta de comentarios. Benidorm seguirá mañana con sus rascacielos, sus playas, sus turistas, sus vecinos y su capacidad casi sobrenatural para absorber cualquier personaje que llegue creyendo que va a explicar la ciudad desde cero.

Quizá por eso la mejor respuesta no está en un gran análisis urbano, sino en la frase que le dejaron en comentarios: “Tampoco te espera nadie”.

Pocas veces Benidorm necesitó decir tan poco para contestar tanto.