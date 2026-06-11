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La obra clave contra las inundaciones en l´Alfàs entra en su fase final en el Barranco Hondo

La actuación, dotada con 961.000 euros de fondos europeos, permitirá mejorar el drenaje y proteger las zonas residenciales ante episodios de lluvias torrenciales

El denominado Barranco Hondo parte del término de La Nucia para terminar en l´Albir.

El denominado Barranco Hondo parte del término de La Nucia para terminar en l´Albir. / INFORMACIÓN

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Amaya Marín

Las obras de encauzamiento del Barranco Hondo de l’Alfàs del Pi afrontan sus últimas semanas de ejecución. La actuación, que se desarrolla en el tramo comprendido entre Finca Roca y el Bulevar de los Músicos, está ya en su fase final tras la ampliación del plazo de los trabajos y tiene prevista su conclusión a finales de este mes de junio. La intervención está considerada una de las actuaciones hidráulicas más importantes del municipio, al centrarse en uno de los puntos con mayor vulnerabilidad ante episodios de lluvias torrenciales. Su objetivo es reducir el riesgo de inundaciones en las áreas residenciales y turísticas situadas junto al litoral y mejorar la capacidad de drenaje de las aguas pluviales.

El Barranco Hondo desempeña un papel fundamental en la evacuación de las escorrentías pluviales de esta parte de la comarca. Su recorrido nace en La Nucia, atraviesa diferentes áreas urbanas y desemboca en la playa de l’Albir, recogiendo tanto aguas procedentes de zonas urbanizadas como de espacios no urbanizados. En los últimos años, las lluvias torrenciales han provocado diversos episodios de inundación que han afectado a urbanizaciones y áreas turísticas del municipio.

La necesidad de actuar sobre este tramo queda además reflejada en los estudios incluidos en el PATRICOVA, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana. Estos informes identifican los ámbitos urbanos anexos al Barranco Hondo como zonas de riesgo y señalan especialmente la vulnerabilidad del tramo más próximo a la desembocadura.

La obra forma parte de una estrategia más amplia de adaptación y modernización impulsada por el Ayuntamiento de l’Alfàs del Pi, que ha obtenido 4,48 millones de euros en ayudas para desarrollar dos Planes de Sostenibilidad Turística en Destino correspondientes a las anualidades 2022 y 2023.

Respuestas ante fenómenos extremos

El concejal de Urbanismo, Toni Such, ha explicado que los trabajos se encuentran ya en la fase final de ejecución y ha destacado que esta infraestructura permitirá mejorar la capacidad de respuesta del municipio ante fenómenos meteorológicos extremos, además de reforzar la protección de las áreas urbanas y turísticas más sensibles. El edil también ha subrayado la importancia de incorporar criterios de adaptación climática en la planificación urbana para incrementar la resiliencia del territorio frente a los efectos del cambio climático.

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El proyecto cuenta con una inversión de 961.129,80 euros, financiada íntegramente con fondos europeos a través de la Estrategia de Sostenibilidad Turística en Destinos, integrada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y sufragada por la Unión Europea mediante el programa NextGenerationEU. Los trabajos están siendo ejecutados por la unión temporal de empresas formada por Contratas y Viales de Levante S.L.U. y GRUEXMA S.L.

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