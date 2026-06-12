Una avería eléctrica del CEIP Vasco Núñez de Balboa de Benidorm deja al centro sin luz y obliga a suspender parte de la actividad

Una avería en la instalación eléctrica del CEIP Vasco Núñez de Balboa provocó este jueves un cortocircuito y una pequeña humareda, dejando al centro sin luz y obligando a los docentes a enviar a los alumnos a sus casas. La dirección del centro ha emitido un comunicado en el que aseguran que los servicios técnicos trabajan en la resolución de la incidencia. Mientras tanto el alumnado asiste a las clases sin luz ni conexión a Internet. Este suceso se suma a la situación precaria de las instalaciones que viene denunciando hace años la comunidad educativa.

Según han explicado fuentes de la dirección del Vasco Núñez y de la Concejalía de Educación, el incidente vino provocado por una bajada de tensión en la red que gestiona la compañía Iberdrola lo que habría provocado varios cortocircuitos en aparatos eléctricos y una pequeña humareda en distintos puntos de la instalación, aunque en ningún momento fue necesario desalojar el centro y no se produjeron daños personales. Eso sí, los estudiantes tuvieron que abandonar las aulas para regresar a sus domicilios.

La falta de suministro eléctrico ha impedido el funcionamiento normal del colegio durante la jornada de este viernes. Ante esta situación, los alumnos fueron enviados a casa mientras los técnicos continúan intentando localizar y resolver el origen del problema, que podría estar relacionado con una incidencia externa en la red de distribución eléctrica.

En una comunicación remitida a las familias, la dirección del centro informa de que el colegio sigue sin electricidad, una circunstancia que afecta también a los equipos informáticos, la telefonía y la conexión a internet. Como consecuencia, las comunicaciones habituales con el centro pueden verse alteradas y la emisión de certificados y otros documentos administrativos ha quedado temporalmente suspendida.

Desde la dirección lamentan las molestias ocasionadas y aseguran que mantendrán informadas a las familias a través de los canales habituales en cuanto se restablezca el servicio o haya novedades sobre la incidencia.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el estado de las instalaciones del CEIP Vasco Núñez de Balboa, una cuestión que ha generado preocupación entre la comunidad educativa y que ya había sido objeto de reivindicaciones y denuncias en relación con las necesidades de mantenimiento y mejora del centro. La avería eléctrica registrada esta semana reabre el debate sobre la necesidad de acometer actuaciones que garanticen el correcto funcionamiento y la seguridad de unas instalaciones utilizadas diariamente por centenares de alumnos y profesionales.

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Desde el PSOE el portavoz adjunto, Sergi Castillo, recordaba el compromiso que adquirió el alcalde Toni Pérez hace tres años para acometer una reforma integral del centro, hecho que no se ha producido mientras las instalaciones del colegio se mantienen en unas condiciones "deplorables".