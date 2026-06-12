Benidorm inicia las obras clave para su futuro polígono industrial con cambios en la circulación de la N-332

Las obras de construcción de la gran rotonda norte del Vial Discotecas entran el próximo lunes en una nueva fase con la puesta en servicio de un desvío provisional en la circunvalación de la N-332 a su paso por Benidorm. El nuevo itinerario alternativo, que contará con un carril por sentido y una longitud aproximada de 600 metros, permitirá mantener la circulación mientras se ejecutan los trabajos necesarios para levantar el futuro nodo de conexión con el polígono industrial previsto en el Plan Parcial 3/1.

La medida obligará a desviar temporalmente el tráfico de la variante durante alrededor de seis meses. Durante este periodo se construirán infraestructuras subterráneas esenciales para el proyecto, entre ellas varios pasos inferiores y galerías destinadas a aguas pluviales y servicios, que deberán atravesar el actual trazado de la carretera.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, acompañado por miembros de la corporación municipal y responsables de la empresa adjudicataria Tecopsa, ha visitado este viernes la zona coincidiendo con el inicio de esta nueva etapa de las obras. El primer edil ha destacado la complejidad de una actuación que afecta a una vía que registra una elevada intensidad de tráfico, especialmente durante los meses de verano, cuando supera los 20.000 vehículos diarios.

Finales de año

Según las previsiones, una vez completadas las obras de la rotonda y las infraestructuras asociadas, el tráfico volverá a circular por el trazado habitual de la variante, previsiblemente a finales de este año o durante los primeros meses de 2027. Pérez ha señalado que la intervención constituye una de las actuaciones de ingeniería más complejas que se ejecutan actualmente en la provincia.

El proyecto, adjudicado a Tecopsa por 18,6 millones de euros, se financia íntegramente con recursos municipales. De esa cantidad, ya se han certificado trabajos por valor de 11,5 millones. El alcalde ha reiterado que la construcción de este nuevo enlace era imprescindible para el desarrollo del sector industrial y comercial previsto en el planeamiento urbanístico de la ciudad.

Críticas a Fomento

Asimismo, Toni Pérez ha vuelto a mostrar su malestar por la postura del Gobierno central respecto a esta actuación. Según ha afirmado, el Ayuntamiento asumió tanto la ejecución de la obra como la construcción del vial provisional tras las exigencias planteadas por el Ministerio de Fomento para poder desarrollar el sector urbanístico. También ha lamentado que no prosperaran las peticiones municipales para que este tramo de la N-332 fuera cedido al Consistorio, como ha ocurrido en otros municipios de la comarca.

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La actuación permitirá dotar a Benidorm de una nueva infraestructura de acceso y conexión con futuras áreas de desarrollo económico, al tiempo que mejorará la integración de la trama urbana con el nuevo sector industrial y comercial previsto al norte de la ciudad.