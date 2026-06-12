José Carlos Amorós toma posesión como comisario jefe de la Policía Local de Benidorm tras 39 años de servicio

José Carlos Amorós ha tomado posesión este viernes como nuevo comisario jefe de la Policía Local de Benidorm en un acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento y presidido por el alcalde, Toni Pérez. El nombramiento se produce tras superar un periodo de prácticas de ocho meses al frente del cuerpo policial.

Durante su intervención, Amorós ha expresado su compromiso de continuar trabajando por la Policía Local de Benidorm y por la ciudad, recordando que recientemente se han cumplido 39 años desde su incorporación al cuerpo. El nuevo comisario jefe ha tenido palabras de recuerdo para sus compañeros de la promoción de 1987 y para todos los agentes con los que ha compartido trayectoria profesional, agradeciendo además la confianza depositada en él para asumir esta responsabilidad.

La ceremonia ha contado con la asistencia de representantes institucionales, judiciales y de las fuerzas y cuerpos de seguridad, entre ellos el secretario general de Seguridad Pública de la Generalitat Valenciana, Eric Vanacloig; el magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro; el juez decano de Benidorm, Abel Fernández; la fiscal jefe, María Isabel Medina; así como mandos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y responsables de diferentes policías locales de la Comunidad Valenciana.

Amorós ha destacado su voluntad de seguir fortaleciendo una plantilla que debe continuar siendo una referencia en el ámbito de la seguridad ciudadana. Su nombramiento culmina una larga carrera desarrollada íntegramente en la Policía Local de Benidorm, donde ha ido ascendiendo hasta alcanzar la máxima responsabilidad operativa.

Papel de la policía

Por su parte, el alcalde Toni Pérez ha felicitado al nuevo comisario jefe valorando una trayectoria profesional vinculada siempre al cuerpo benidormense. El primer edil ha resaltado que no es habitual que un agente alcance el puesto de mayor rango dentro de la organización, destacando el esfuerzo y la dedicación demostrados durante casi cuatro décadas de servicio.

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Pérez también ha reivindicado el papel de la Policía Local como uno de los referentes de una ciudad que combina su condición de destino turístico internacional con la atención diaria a las necesidades de sus residentes. En este sentido, ha subrayado el compromiso de los agentes con la prestación de un servicio público de calidad aludiendo a que el ejercicio de la autoridad debe estar siempre ligado a la responsabilidad y la humildad.