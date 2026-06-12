Muere un turista escocés de 18 años en Benidorm y su familia lanza una advertencia sobre el vapeo

Un joven británico de 18 años ha fallecido durante unas vacaciones en Benidorm después de sufrir problemas respiratorios que su familia vincula a una posible reacción alérgica a un líquido para vapear comprado en la ciudad.

El adolescente, identificado como Harry Whitton, era natural de Dundee, en Escocia, y se encontraba en Benidorm junto a su novia cuando se produjo el trágico suceso, según informa la BBC.

Su familia ha querido hacer público el caso para frenar rumores y advertir sobre los posibles riesgos del vapeo, aunque por el momento no existe una confirmación definitiva sobre la causa exacta de la muerte.

La advertencia de su padre

El padre del joven, Colin Whitton, explicó en redes sociales que la familia había recibido los primeros resultados de la autopsia y que quería compartir la información “con la esperanza de desmentir cualquier rumor” y alertar sobre los peligros de los cigarrillos electrónicos y sus líquidos.

Según su relato, Harry habría sufrido una reacción alérgica a algo durante sus vacaciones. La familia sospecha que pudo estar relacionada con un líquido para vapear adquirido en Benidorm, ya que, según el padre, era la única diferencia entre lo que usaba él y lo que utilizaba su novia.

Problemas respiratorios tras salir a comer

El padre explicó que Harry empezó a notar un nudo en la garganta después de salir a almorzar con su pareja. Ambos, según el relato familiar, también habían tomado un cóctel durante la comida.

Esa sensación acabó derivando en problemas respiratorios. La familia insiste en que todavía hay demasiadas incógnitas sobre determinados líquidos para vapear y sus posibles efectos.

Una familia rota y una campaña para repatriarlo

Los familiares han iniciado una recaudación de fondos para repatriar el cuerpo de Harry y organizar su funeral. En la página de apoyo explican que deberían estar preparando su fiesta sorpresa de 18 cumpleaños y que, en lugar de eso, tienen que organizar su despedida.

También han querido recordar al joven como una persona querida, con carácter alegre y un corazón “puro”, según el mensaje difundido por la familia.

El recuerdo del Dundee FC

El Dundee FC, club en el que Harry trabajaba en el área de atención a invitados del estadio Dens Park, lo ha despedido como una cara “conocida y amigable”. La entidad destacó que era muy apreciado por sus compañeros y querido por los aficionados.

El Ministerio de Exteriores británico también ha confirmado que está "prestando apoyo a la familia de un ciudadano británico fallecido en Benidorm" y que mantiene "contacto con las autoridades locales".

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Pilar Cortés

La muerte de Harry ha generado una gran conmoción tanto en su entorno como entre quienes han conocido su historia. Más allá de las circunstancias concretas del caso, sus familiares han querido aprovechar su testimonio para concienciar sobre el uso de cigarrillos electrónicos y líquidos para vapear, especialmente entre los más jóvenes.