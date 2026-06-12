El PSOE de Callosa d’en Sarrià exige al Ayuntamiento que publique las analíticas del agua y refuerce la transparencia informativa

El PSOE de Callosa d’en Sarrià ha reclamado al Ayuntamiento una mayor transparencia en relación con la calidad del agua de abastecimiento, después de que el equipo de gobierno del PP informara recientemente de que el agua de la red municipal no era apta para el consumo humano. Los socialistas consideran que, ante una cuestión que afecta directamente a la salud pública, la ciudadanía debe disponer de información completa, actualizada y fácilmente accesible.

La formación denuncia que las últimas analíticas publicadas y accesibles para los vecinos corresponden al 11 de marzo de 2026, sin que desde entonces se hayan difundido nuevos resultados ni información técnica que permita conocer la evolución de la incidencia detectada. Una situación que, según el PSOE, genera incertidumbre entre la población en un momento especialmente sensible.

La portavoz socialista, Mari Carmen Mascaró, ha afirmado que "los ciudadanos tienen derecho a conocer toda la información disponible sobre la calidad del agua que llega a sus hogares. No estamos hablando de una cuestión menor ni de un asunto político; estamos hablando de salud pública".

Un bando en lugar de redes sociales

Además, el PSOE cuestiona la forma en que se comunicó la restricción del consumo de agua, mediante un bando difundido a través de Facebook. Los socialistas consideran insuficiente este canal para trasladar una información de tanta relevanciay recuerdan que no todos los vecinos utilizan redes sociales o consultan habitualmente estas plataformas.

"Los bandos municipales deben publicarse en la web oficial, en los canales institucionales y por todos los medios necesarios para garantizar que la información llegue a toda la ciudadanía", ha señalado Mascaró.

Ante esta situación, el PSOE exige al Ayuntamiento la publicación inmediata de todas las analíticas realizadas desde el pasado 11 de marzo, así como la difusión periódica de los resultados de los controles de calidad mientras persista la incidencia. También reclama que todos los comunicados y bandos relacionados con este asunto se publiquen de forma simultánea en los canales oficiales municipales.

Los socialistas solicitan igualmente una explicación pública detallada sobre el origen del problema, las actuaciones que se están llevando a cabo para solucionarlo y las previsiones existentes para recuperar la normalidad en el suministro.

Mascaró ha insistido en que "la confianza de los vecinos se construye con información veraz, accesible y transparente" y ha advertido de que una comunicación insuficiente solo contribuye a incrementar la preocupación entre la ciudadanía.

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Desde el PSOE de Callosa d’en Sarrià subrayan que la transparencia no es una opción, sino una obligación de cualquier administración pública, especialmente cuando están en juego cuestiones que afectan directamente a la salud y al bienestar de la población.