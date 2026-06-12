Todas las urgencias en un ‘pack’: Benidorm centraliza los servicios de emergencia en una plataforma inteligente

Benidorm reforzará su capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia con la implantación de una nueva plataforma inteligente de gestión y comunicación que permitirá coordinar de forma centralizada a todos los servicios implicados en la atención de incidencias y riesgos en la ciudad. Alertas, protocolos de prevención y actuación rápida forman parte de este nuevo sistema que tendrá su punto base en la Central de la Policía Local cuyos funcionarios ya asisten a diversos cursos para poder acometer el funcionamiento del programa.

El Ayuntamiento trabaja ya en el despliegue de esta herramienta tecnológica, basada en el software 112maps, que facilitará la coordinación en tiempo real entre Policía Local, Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil y otros servicios municipales. La plataforma permitirá además geolocalizar incidencias y recursos disponibles, mejorar la toma de decisiones operativas y agilizar la movilización de efectivos ante cualquier situación de emergencia.

El funcionamiento del sistema ha sido presentado al alcalde de Benidorm, Toni Pérez, al concejal de Seguridad Ciudadana, Jesús Carrobles, y a responsables de los distintos cuerpos y servicios de emergencias que actuarán de forma coordinada a través de esta nueva herramienta.

Según ha destacado el alcalde, esta tecnología supondrá un importante avance para optimizar los recursos municipales y mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente, al disponer de información actualizada en tiempo real y una coordinación más eficiente entre todos los agentes implicados.

Sala de emergencias

Entre las principales funcionalidades de la plataforma destaca la gestión de alertas inteligentes, personalizables y geolocalizadas, que permitirán informar a la ciudadanía en función de su ubicación y del tipo de emergencia que se produzca. Asimismo, el sistema incorporará herramientas de monitorización y análisis de datos para evaluar el impacto de fenómenos meteorológicos adversos y activar de manera automática protocolos preventivos o de intervención.

La implantación de esta tecnología irá acompañada de la creación de una Sala de Gestión de Emergencias que se ubicará en la Central de la Policía Local, en la calle Grecia. Mientras avanzan los trabajos de despliegue, el personal municipal ya está recibiendo formación específica para familiarizarse con el funcionamiento de la plataforma.

Este proyecto forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Verde Benidorm', concretamente dentro del eje dedicado a la transición digital, y cuenta con financiación procedente de los fondos europeos Next Generation EU.

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La nueva plataforma se suma a otras actuaciones impulsadas por el Ayuntamiento para reforzar la prevención y gestión de emergencias, entre ellas la actualización del Plan Territorial Municipal de Emergencias, la aprobación del Plan de Actuación frente a Incendios Forestales, la implantación de planes específicos de riesgo sísmico e inundaciones y la adquisición de nuevos equipos tecnológicos y de comunicación destinados a mejorar la respuesta municipal ante situaciones de riesgo.