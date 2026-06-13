Más de 450 escolares convierten el Palau d’Esports de Altea en un gran escenario de música, emoción e innovación educativa con Innovacant

El Palau d’Esports Vila d’Altea acogió este viernes por la tarde-noche una de las grandes citas educativas y culturales más destacadas del final de curso escolar en la comarca con la celebración del festival Innovacant, un gran espectáculo musical y escénico en el que participaron alrededor de 450 alumnos y alumnas dePrimaria, desde primero hasta sexto curso, pertenecientes a los colegios públicos CEIP L’Olla, CEIP Garganes y CEIP El Blanquinal.

Centenares de familias llenaron las gradas para asistir a un espectáculo que combinó música en directo, interpretación, movimiento escénico y educación emocional en una puesta en escena coral que evidenció el enorme trabajo desarrollado durante meses por alumnado y profesorado, principalmente de Música y Educación Física apoyados por los tutores de las clases. La actuación contó además con el acompañamiento en directo de la Banda Jove de la Societat Filharmònica Alteanense, bajo la dirección de Toni Barber, reforzando el carácter colaborativo entre el ámbito educativo y una de las entidades culturales más representativas del municipio.

Un proyecto que ha ido creciendo curso tras curso

La iniciativa tiene una trayectoria ascendente en Altea. Hace dos años, el CEIP Garganes realizó un primer concierto en colaboración con la Societat Filharmònica Alteanense, en una actuación pionera en la que participaron escolares desde los cinco años hasta sexto de Primaria que ya permitió comprobar el potencial de este tipo de iniciativas.

El curso pasado, ya integrados dentro del proyecto Innovacant, el CEIP Garganes y el CEIP L’Olla llevaron su propuesta al escenario de Palau Altea Centre d'Arts, consolidando una fórmula que este año ha dado un salto cualitativo con la incorporación del CEIP El Blanquinal, de tal manera que la participación de este tercer centro ha supuesto un incremento considerable tanto en el número de escolares implicados como en las necesidades técnicas y organizativas, motivo por el que el concierto se trasladó el viernes al Palau d’Esports de Altea, un recinto con mayor capacidad para albergar la magnitud del espectáculo con mayor envergadura del montaje y un elevado número de participantes.

Una aventura interplanetaria para descubrir qué significa sentir

Más allá del componente musical, el espectáculo desarrollado este viernes presentaba una cuidada historia teatral que actuaba como hilo conductor de toda la representación. La trama situaba al público ante la llegada a la Tierra de Kantor, un extraterrestre curioso, y J-16, un robot extremadamente meticuloso, dos viajeros procedentes del lejano planeta Sèiron que aterrizan tras recibir un misterioso mensaje escrito por niños humanos. Los personajes fueron interpretados por las alumnas del CEIP L’Olla: Nela, Ari, Vera, Mar, Neus y Martina.

Su misión era aparentemente sencilla, aunque imposible de resolver intentando comprender qué son las emociones, algo que ni siquiera la tecnología más avanzada de su civilización había logrado descifrar. Durante su estancia en la Tierra, ambos personajes conocen a Clara, Hadiya y Andrei, tres amigos que les ayudarán a entender, a través de experiencias cercanas y situaciones cotidianas, sentimientos tan universales como la alegría, la tristeza, la rabia o el miedo.

A lo largo del espectáculo, entre momentos de humor, malentendidos, descubrimientos y situaciones inesperadas, la historia acaba trasladando un mensaje profundamente educativo: entender que precisamente son las emociones aquello que nos une, nos protege y da sentido a nuestra condición humana.

Educación, música y trabajo colectivo dentro del aula

Todo el proyecto ha sido desarrollado durante el curso escolar como un trabajo interdisciplinar desde las áreas de Música y Educación Física, contando además con la implicación de los tutores y tutoras de los tres centros participantes. La representación estuvo narrada por Ferran Cortés como voz en off, mientras que la presentación del espectáculo corrió a cargo de tres alumnos representantes de cada centro: Aila, del CEIP El Blanquinal; Aleix, del CEIP L’Olla; y Olga, del CEIP Garganes.

La propuesta volvió a demostrar cómo el trabajo cooperativo entre centros educativos puede dar lugar a experiencias de gran impacto tanto pedagógico como cultural. Además, el acompañamiento en directo de la Banda Jove de la Societat Filharmònica Alteanense dirigida por Toni Barber, reforzó el carácter colaborativo del proyecto entre el ámbito educativo y el tejido cultural local.

Una noche para celebrar otra forma de aprender

La ovación final del público confirmó el éxito de una propuesta que va mucho más allá del tradicional festival de final de curso. Lo vivido este viernes en Altea fue la culminación visible de meses de preparación, coordinación entre centros, implicación docente y aprendizaje compartido, pero también una demostración de que la educación puede construirse desde la creatividad, la emoción y el arte.

Con esta nueva edición, Altea consolida su participación en un proyecto educativo que convierte a cientos de escolares en protagonistas y demuestra que la música sigue siendo una poderosa herramienta para aprender, convivir y crecer juntos.

Innovacant, mucho más que un concierto escolar

El festival celebrado en Altea forma parte de Innovacant, uno de los programas incluidos dentro de Innov@ARTS, un proyecto de innovación educativa impulsado por la Dirección General de Innovación e Inclusión Educativa de la Generalitat Valenciana que engloba ocho modalidades educativas relacionadas con distintas disciplinas artísticas como música, danza, teatro, cine, radio, circo o artes visuales, con el objetivo de convertir la creatividad en una herramienta esencial dentro del proceso educativo.

El proyecto Innovacant, que se ha extendido en los últimos años por numerosos municipios de la Comunitat Valenciana, promueve el desarrollo de la expresión musical y escénica, fomentando la creatividad artística y las capacidades comunicativas del alumnado mediante la preparación e interpretación conjunta de una obra musical y teatral, convirtiéndose así en una referencia educativa que demuestra cómo la música puede convertirse en una poderosa herramienta de aprendizaje, convivencia e inclusión.

La iniciativa utiliza las artes como herramienta de transformación educativa, permitiendo trabajar competencias académicas desde metodologías creativas, impulsando además valores como la inclusión, la educación emocional, el aprendizaje interdisciplinar y la participación colectiva.

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Uno de los rasgos más destacados del programa es que establece un vínculo directo entre los centros educativos y las entidades culturales de cada localidad, permitiendo que alumnado y profesorado colaboren estrechamente con bandas de música y asociaciones artísticas, una conexión especialmente significativa en municipios con fuerte tradición musical como Altea.