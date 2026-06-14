"Lo que pasa en Benidorm, no se queda en Benidorm": el destino favorito de las británicas para su "último baile" antes de casarse
Las mujeres encabezan las cifras de infidelidad en las despedidas de soltería, con un 8% más que los hombres, según una encuesta de un portal inglés
¿Quién dijo que las despedidas de soltera eran únicamente diversión inocente entre amigas? Nadie. Y así lo confirma una encuesta llevada a cabo por el portal británico Illicit Encounters: Benidorm, la ciudad turística más emblemática de la costa levantina, es uno de los destinos estrella donde las futuras novias británicas deciden echar una última "canita al aire" antes de pasar por el altar.
El estudio, que encuestó a 2.356 personas, revela un dato sorprendente: un tercio de los británicos admite haber sido infiel a su pareja durante su despedida de soltero o soltera. Pero la cifra se dispara hasta alcanzar la mitad cuando la celebración tiene lugar fuera del Reino Unido.
Uno de los datos curiosos del sondeo es que son las mujeres quienes encabezan las cifras de infidelidad, con un 8% más que los hombres. De hecho, destinos españoles como Ibiza, Marbella y Benidorm, lideran claramente la lista para las despedidas femeninas más propensas a terminar en aventura.
Jessica Leoni, experta en relaciones y representante de Illicit Encounters, comentó entre risas y asombro estos resultados al tabloide británico "The Sun": “¿Quién hubiera pensado que las futuras novias británicas, tradicionalmente ocupadas en elegir flores y vestidos, acabarían protagonizando escapadas tan atrevidas en la costa española? Parece que al llegar a Benidorm, con su sol radiante, ambiente festivo y una copa en la mano, cualquier compromiso queda temporalmente en pausa”.
Y es que Benidorm, conocida por sus playas interminables, sus noches animadas y su oferta interminable de ocio nocturno, es considerada por muchas de estas viajeras como el escenario perfecto para una última y memorable indiscreción. Leoni añade con humor: "La costa española es prácticamente la versión europea de Las Vegas; la única diferencia es que aquí las historias no se quedan en secreto: suelen ser contadas una y otra vez en los brunch dominicales durante años".
Ellos prefieren ciudades centroeuropeas
En cambio, para los futuros esposos, las preferencias son diferentes, aunque igual de tentadoras. Las ciudades centroeuropeas como Praga, Berlín y Cracovia se han convertido en el trío favorito para los británicos dispuestos a saltarse temporalmente las reglas del compromiso. En estos destinos, la combinación de cerveza artesanal, el ambiente relajado y un toque exótico parece activar un deseo de aventura difícil de resistir.
La experta apunta: "Quizás deberíamos empezar a incluir advertencias en los discursos de padrinos de boda: atención, esta fiesta puede traer consecuencias inesperadas".
Nuevo paradigma
Este fenómeno, sin embargo, plantea cuestiones interesantes sobre los estereotipos tradicionales asociados al matrimonio. "¿Quién habría imaginado que las mujeres, supuestamente absorbidas por sus tableros de Pinterest y listas de boda, serían auténticas leonas en busca de emociones fuertes antes del sí definitivo?", reflexiona Jessica Leoni.
Sea como fuere, esta revelación muestra un nuevo paradigma en las relaciones actuales. Tal vez, en lugar de escandalizarnos, debamos aceptar que la última fiesta antes del matrimonio es un reflejo honesto, aunque controvertido, de nuestra compleja naturaleza emocional.
Al fin y al cabo, como concluye la especialista: "Brindemos por el amor, las risas y, quizás, un poco de diversión inocente antes de prometer fidelidad eterna. Eso sí, intenten mantener el secreto al menos hasta después de la luna de miel".
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