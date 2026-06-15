Benidorm refuerza el servicio de limpieza viaria con más de 200 trabajadores fijos discontinuos y nuevos medios para el verano

Llegada del verano y aumento en las plantillas y equipamientos del servicio de limpieza, una dinámica imprescindible para cubrir la demanda de una ciudad que multiplica su población en la estación estival. La Concejalía de Limpieza Viaria, pone en marcha desde este lunes un refuerzo en esta operación y en la recogida de residuos que se mantendrá activo hasta el 15 de septiembre. El plan incorpora más personal, nuevos vehículos y un incremento de las actuaciones en barrios, zonas turísticas y espacios de mayor afluencia.

El concejal del área, Luis Navarro, ha explicado que el objetivo es “atender en las mejores condiciones las necesidades de la ciudad”, garantizando el servicio habitual a residentes y respondiendo al aumento de población que se registra durante la temporada estival.

El dispositivo contempla la incorporación de toda la plantilla fija discontinua de la empresa concesionaria, lo que eleva a más de 200 el número de trabajadores destinados a la limpieza viaria y la recogida de residuos. Con ello, se refuerzan los tres turnos diarios, que cubren las 24 horas del día, con el fin de mejorar la cobertura del servicio en todo el municipio.

Además, se incorporan tres nuevos camiones de recogida de residuos sólidos urbanos, junto con la contratación de tres conductores y seis peones adicionales. También se incrementan las frecuencias de recogida de enseres, cartón y envases, así como los baldeos nocturnos y las labores con vehículos hidrolimpiadores.

Levante, Poniente y casco antiguo

Las actuaciones se centrarán especialmente en las zonas con mayor concentración de personas, como los paseos marítimos de Levante y Poniente y el casco antiguo, donde la recogida de papeleras podrá alcanzar hasta ocho vaciados diarios en temporada alta. También se reforzarán el barrido manual, el baldeo mixto y la desinfección de contenedores.

Durante el verano se retomarán además los trabajos de limpieza por barrios en turno de tarde, con apoyo de barredoras, vehículos hidro con agua a presión y desodorizantes, y sopladoras, junto al personal necesario para estas tareas.

El Ayuntamiento recuerda a los comercios y establecimientos de hostelería la obligación de disponer de contenedores adecuados a su actividad y de depositarlos en la vía pública a partir de las 21:00 horas, retirándolos antes de las 9:00 horas, según establece la ordenanza municipal.

Asimismo, el plan incluye actuaciones en accesos a la ciudad, caminos, cunetas, extrarradios y aparcamientos disuasorios, además del refuerzo de la recogida de residuos mediante un vehículo de carga trasera preparado también para atender incidencias puntuales en cualquier punto del municipio. En estas tareas participa la empresa concesionaria FCC Medio Ambiente.

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El Consistorio ha insistido en la importancia de la colaboración ciudadana para el correcto uso de los contenedores y el cumplimiento del horario de depósito de residuos, fijado a partir de las 21:00 horas.