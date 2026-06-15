Las cinco playas excelentes que hay en Benidorm y que reconoce el distintivo Qualitur

Benidorm volverá a lucir las banderas que concede Qualitur a las playas excelentes en un exigente examen que han culminado un total de 206 ensenadas en la Comunidad Valenciana. La ciudad lucirá otra vez esta distinción en los arenales de Levante, Poniente, Mal Pas, Almadraba y Ti Ximo. En estas certificaciones se recogen pruebas relacionadas con la calidad del agua y de la arena además de tener en cuenta los servicios que se prestan de cara a los usuarios.

La concejala de Playas, Mónica Gómez, ha recogido este lunes en Burriana esta distinción autonómica concedida por Turisme Comunitat Valenciana, de manos de la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano.

Gómez ha destacado que la renovación de estas banderas “es un estímulo para seguir trabajando” y para mantener las playas y calas del municipio como “un ejemplo de gestión y excelencia turística”. En este sentido, ha subrayado que estos reconocimientos se suman a otras distinciones que volverán a ondear este verano en el litoral benidormense.

La bandera Qualitur se otorga a aquellas playas que cumplen con exigentes parámetros de calidad medioambiental y de prestación de servicios, basados en las normas ISO 9001 y 14001. Estos estándares evalúan aspectos como la calidad del agua y la arena, así como la gestión de los servicios e infraestructuras destinados a los usuarios.

Controles periódicos de agua y arena

La edil ha recordado que la gestión del litoral es una prioridad para el Ayuntamiento, al tratarse del principal recurso turístico del municipio durante todo el año. Por ello, ha señalado que se mantiene un trabajo constante para garantizar la mejor experiencia a residentes y visitantes, con servicios activos durante todo el año y controles periódicos de la calidad de las aguas y las playas.

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En las próximas fechas se procederá al izado de la bandera Qualitur en las playas de Levante, Poniente y Mal Pas, así como en las calas de l’Almadrava y Ti Ximo, junto al resto de certificaciones de calidad obtenidas por el litoral de Benidorm en 2026.