Definido el orden de participación del 51º CIMALTEA, que refuerza su apuesta por el talento emergente

El camino hacia la celebración de la 51ª edición del Certamen Internacional de Bandas de Música “Vila d’Altea” (CIMALTEA) continúa avanzando y este pasado sábado, 13 de junio, se dio uno de los pasos clave previos a la gran cita musical del próximo 5 de diciembre: el sorteo del orden de participación de las tres bandas seleccionadas para competir en la Sección Filharmònica.

La reunión técnica, celebrada junto a los representantes de las sociedades musicales participantes, sirvió también para hacer entrega oficial de la obra obligada del certamen, Sexta Essentia, del compositor valenciano Jesús Santandreu, además de presentar las bases del premio “Visibilízate”, promovido por la Fundación Sanganxa.

El azar decide el orden de actuación

El sorteo se realizó de manera simbólica utilizando un pequeño bombo de bingo, accionado por el presidente de la Societat Filharmònica Alteanense, Francisco Alvado, en presencia de la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Altea, Pepa Victoria Pérez, el alcalde Diego Zaragozí y los representantes de las bandas participantes, de tal manera que la actuación en esta edición del certamen será el siguiente orden: Banda Musical de Monçao (Portugal), Asociación Jumillana Amigos de la Música de Jumilla (Murcia) y Societat Musical l’Artesana de Catarroja (València).

Con ello queda prácticamente configurada una edición que volverá a reunir en Altea a algunas de las mejores formaciones sinfónicas en un evento que mantiene intacto su lema: “El Certamen de los Músicos, para los Músicos”.

El premio Sanganxa busca dar visibilidad a nuevos talentos

Durante la reunión técnica, la organización presentó también una nueva convocatoria del premio “Visibilízate”, una iniciativa impulsada por la Fundación Sanganxa que vuelve a integrarse dentro del marco del certamen, y cuyas bases se pueden visibilizar en esta web.

Este reconocimiento tiene como objetivo poner el foco en jóvenes talentos emergentes vinculados al ámbito musical, reforzando así una de las líneas estratégicas que en los últimos años ha venido desarrollando el certamen: no solo premiar la excelencia interpretativa de las bandas participantes, sino también servir de plataforma para impulsar nuevas generaciones de músicos.

Representantes de las bandas participantes en el 51 CIMALTEA junto a miembros de la SFA, el alcalde y la concejala de Cultura de Altea / D.C.

Una edición con homenaje a Falla y Óscar Esplá

La actual edición del CIMALTEA fue presentada oficialmente el pasado mes de abril, momento en el que la organización abrió el plazo de inscripción para participar en uno de los certámenes bandísticos más consolidados del panorama internacional.

En 2026, el concurso tendrá un marcado carácter conmemorativo al rendir homenaje a dos figuras fundamentales de la música española: Óscar Esplá, en el 50 aniversario de su fallecimiento, y Manuel de Falla, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento.

Según explicó Francisco Alvado durante la presentación oficial, el objetivo del certamen es seguir fomentando “el diálogo cultural y artístico a través de la música, promoviendo el intercambio de conocimientos y la convivencia entre agrupaciones de distintas procedencias”.

Más de medio siglo consolidando un referente internacional

El certamen repartirá un total de 10.000 euros en premios y obligará a las bandas participantes a interpretar tres piezas: una obra breve de presentación no puntuable, la obra obligada Sexta Essentia y una composición de libre elección.

A lo largo de su historia, el Certamen Internacional de Bandas de Música “Vila d’Altea” ha reunido a 206 sociedades musicales procedentes de cuatro continentes, con más de 20.500 músicos participantes y cerca de 146.000 asistentes, consolidándose como una referencia internacional y como uno de los grandes acontecimientos culturales ligados a la música de banda.

Con el sorteo ya realizado, Altea entra en la cuenta atrás definitiva para una edición que volverá a convertir al municipio en capital internacional de la música sinfónica el próximo 5 de diciembre en el Palau Altea Centre d’Arts.