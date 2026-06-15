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Interceptan un patinete manipulado que alcanzó 104 km/h durante una fuga en Benidorm

El conductor ha sido sancionado por conducción temeraria y por carecer de seguro y certificado de registro

La Policía de Elche llevando a cabo controles de velocidad a patinetes en el IES Vicente Verdú

La Policía de Elche llevando a cabo controles de velocidad a patinetes en el IES Vicente Verdú / Héctor Fuentes

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La Policía Local de Benidorm ha interceptado un vehículo de movilidad personal (VMP) manipulado que alcanzó una velocidad de 104 kilómetros por hora durante una fuga de más de dos kilómetros por el centro de la ciudad, después de que su conductor desobedeciera una orden de alto en un control.

Los hechos, de los que han informado este lunes fuentes municipales, ocurrieron el sábado por la tarde en el marco de un dispositivo de control de vehículos de movilidad personal, en el que los agentes verificaban la documentación y las condiciones técnicas de estos medios de transporte.

Según la Policía Local, el conductor hizo caso omiso a las indicaciones de los agentes y emprendió la huida a gran velocidad por varias calles del casco urbano. El recorrido incluyó las calles Gambo, Pérez Llorca, Primavera, Emilio Ortuño, Arco Iris y Sol, además de zonas próximas a la playa y al ayuntamiento.

Los policías consiguieron finalmente localizar y controlar al conductor sin que se produjeran incidentes personales.

Tras la inspección del vehículo, los agentes comprobaron que presentaba alteraciones en sus condiciones técnicas y que podía alcanzar velocidades muy superiores a las permitidas para este tipo de vehículos. La velocidad máxima registrada, 104 kilómetros por hora, fue verificada mediante los equipos de metrología del cuerpo policial.

La intervención se saldó con la detección de numerosas infracciones graves relacionadas con la manipulación del vehículo, según la Policía Local.

En concreto, el conductor ha sido sancionado por conducción temeraria y por carecer de seguro y certificado de registro.

Noticias relacionadas y más

Los controles sobre vehículos de movilidad personal forman parte de las actuaciones que desarrolla la Policía Local para vigilar el cumplimiento de la normativa de tráfico y prevenir conductas que puedan comprometer la seguridad vial. 

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